İHA'nın haberine göre; Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, bugün Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastanede doğum yaptı. Erkek bir bebek dünyaya gelirken, çift çocuklarına Hamza Arda ismini koydu.

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