Devre arası transfer döneminde eksik bölgelere takviye yapma telaşında olan Galatasaray’da transferin 1 numaralı gündeminde Arda Turan yer alıyor. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; ligin ilk yarısında oynanan Başakşehir maçında Fatih Terim’in elini öperek TT Stadı tribünleri önünde eski hocasından özür dileyen Arda’yı affeden İmparator, yaptığı açıklamalarda da eski öğrencisinin futbolu Galatasaray’da bırakması yönünde ifadeler kullanmıştı. Ancak başkan Mustafa Cengiz, Terim’den Arda konusunda kendilerine herhangi bir talepte bulunulmadığını birkaç farklı yerde dile getirdi. Son olarak Arda’yı sadece kendisinin değil taraftarların da istemesi gerektiğini dile getiren Terim’in ardından Ultraslan da hocanın arkasında durduklarını belirten bir bildiri yayınladı.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM!

Ancak bu bildirinin üzerine kulübün resmi yayın organından yapılan bir paylaşım spekülasyonlara neden oldu. Galatasaray'ın kurumsal mağaza Twitter hesabı GSStore'da yapılan paylaşımda Emre Akbaba'nın fotoğrafı kullanıldı ve "Bu formaya sahip olmak ayrıcalıktır" ifadelerine yer verildi. Fatih Terim ve taraftar grubu ultrAslan'ın Arda Turan transferine onay verdiğini açıklamasına rağmen böyle bir paylaşım yapılmasını yanlış bulan bazı taraftarlar, yorumlarında yönetime tepki gösterdi. Tecrübeli futbolcunun gelmesini istemeyen taraftarlar ise paylaşıma destek verdi.

YÖNETİMİN KORKUSU: BÖLÜNME

Fatih Terim, taraftarların Arda konusunda arkasında durmasını isterken yönetim ise camianın bölünmesinden korkuyor. Arda Turan’ı isteyenden çok istemeyen Sarı-Kırmızlı taraftarların olduğunu gören Cengiz yönetimi, Arda yüzünden taraftarı karşısına almak istemiyor Bu yüzden topu Fatih Terim’e atan başkan, hocadan herhangi bir talep gelmediğinin altını çiziyor. Ancak eğer Terim açık bir şekilde Arda Turan’ın transferini yönetimden istediğini belirtirse yönetim Arda transferine onay vermeyi planlıyor.