Arda Turan'dan Eyüpspor'a veda!

Trendyol Süper Lig'de sezonu 53 puanla tamamlayan ikas Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, Antalyaspor maçının ardından kulüpten ayrıldığını açıkladı.

"SON MAÇIMDI, 4 TEKLİF VAR"

38 yaşındaki çalıştırıcı "Bugün benim ikas Eyüpspor'daki son maçımdı. Bugün Eyüpspor'dan ayrılıyorum. Başkanımız Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız’a bana verdikleri imkânlardan dolayı teşekkür ediyorum. 84 maç boyunca hedefimiz futbol oynama hedefimizle ile sahaya çıktık. Önümde yurt dışından 4 teklif var. Bunu değerlendireceğiz ve yeni görevimize başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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2 yıl Eyüpspor'un başında kalan Arda Turan, ilk sezonunda takımını 1. Lig'den Süper Lig'e çıkarma başarısı göstermişti.