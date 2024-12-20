Arda Turan'dan hakem tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta açılış maçında sahasında Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kalan ikas Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, maçın ardından konuştu.

İşte Arda Turan'ın açıklamalarından satır başları: Çok iyi mücadele ettik. Maçı kazanmak istedik. Daha çok çalışacağız. İnşallah da böyle maçlarda kazanacağız. Kendi performansımla ilgili konuşmak istemiyorum. Takımımı, mücadelesi için tebrik ediyorum. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Maximin'in oynamayacağını düşünerek Prince Ampem'i kullandık. Kostic'in ortalarını riske etmeye çalıştık çünkü Fenerbahçe bağlantı oyununu çok iyi oynuyordu Tadic ve Dzeko ile birlikte. Oraya yönlendirmek istedik. Alandan adama geçerken ortalarda sıkıntılar oldu ama bloğu iyi savunduk. Amrabat'ın üçlemesi, zaman zaman Thiam ve Emre'yi oyun düşürmesi... Diagonal toplarda 'intensive run' yapamayınca sıkıntılar yaşadık.

"CANER'İN SURATINA VURMA VAR" İlk yarının sonunda Caner'in suratına bir vurma var. Benim oradaki itirazım; faule değil, 4. hakeme neden telsizden söylemiyorsunuz? REKLAM "F.BAHÇE'YE AZ POZİSYON VERDİK" Maximin oyuna girdiğinde Ampem'i ikili sıkıştırmaya gönderdik. Bizim için cesaretli olan Dorukhan'ın yerine Emre Mor'u almamız oldu. 1 puan aldık ama oyun olarak kazanılmış bir 3 puan. Jose Mourinho gibi büyük bir teknik direktöre karşı mücadele vermek benim için çok iyi öğreti oldu. Fenerbahçe'ye az pozisyon verdiğimizi düşünüyorum. Puan kaybettikleri diğer maçlarda çok pozisyon bulmuşlardı. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum.

"OYUNU SAHA İÇİNDE BIRAKALIM" Daha önce 'orada oynadı' gibi söylemler çocukları çok üzüyor. Bizim ispatlayacağımız bir şey yok. Bizim ne olduğumuz bellidir, rica ediyorum oyunu saha içinde bırakmaya çalışalım. "BAŞKA ŞEKİLDE YENEMEZSİNİZ" Fenerbahçe ve Mourinho'ya karşı ekstra motivasyon olmaz mı? Fenerbahçe az gol yiyor. Maximin nasıl hücumda etkiliyse oradan delmeye çalıştık onları. Başka şekilde yenemezsiniz Fenerbahçe'yi.

"ÜLKEYE BİR KALECİ KAZANDIRDIK" Berke'nin gelişiminden çok memnunum. Ülkenin şu andaki en formda kalecisi olduğunu düşünüyorum. Ülkeye bir kaleci kazandırdığımızı düşünüyorum.