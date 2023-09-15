Arda Turan: Diego Simeone ve Luis Enrique'den çok şey öğrendim

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan, İspanyol basınından Marca'ya açıklamalarda bulundu.

"Futbol hayatımın en önemli parçası oldu, çocukluğumdan beri başarılarımı, mutluluğumu ve hayallerimi futbola borçluyum. Saha içerisinde tüm duyguları yaşadım, ama teknik adamlık için eğitime başladığımda tamamen yeni bir dünya olduğunu gördüm.

Şimdi oyuna sıfırdan başlıyor gibiyim. Amacım futbolcu olarak elde ettiğim başarılardan fazlasını teknik adam olarak elde etmek. Burası sahada futbolculuktan çok farklı. Kariyerim boyunca edindiğim tüm deneyimleri aktarmak ve hayallerimi her geçen gün gerçekleştirmek istiyorum. Kariyerim boyunca çok önemli teknik adamlarla çalıştım ve herkesten çok şey öğrendim. Bu deneyimleri oyuncularıma aktarmanın zamanı geldi. Uzun bir yolculuk, öğrenecek çok şey ve edinilecek çok deneyim var. Şu ana kadar elde ettiğim tecrübelerden yana mutluyum, umarım bu şekilde devam eder" ifadesini kullandı.

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"SAVAŞAN BİR GRUP OLUŞTURMAK İSTİYORUM"

Geçtiğimiz sezon Play-off ile kariyerine başlamasını avantaja çevirmek istediğini söyleyen Turan, "Sistemimizi oyunculara açıklamak ve felsefemizi takıma uyarlamak için biraz zamana ihtiyacımız var. Geçtiğimiz sezon ligin sona ermesine çok az zaman kala takımın başına geçmeme rağmen, geçen yıl bu konuda çok faydalı oldu.

Kulübün ve oyuncuların elde ettiği bu tecrübeyle, gelecek planlarımızı şekillendirmek için olumlu bir süreçti. Nitekim bu seneye de çok iyi hazırlandık, yeni oyuncular eklendi ve çok hızlı bir şekilde adapte ettik. Amacım herkesin mutlu olduğu, eğlendiği ve günün sonunda birbiri için sonuna kadar savaşan bir grup oluşturmak istiyorum.

Atletico her zaman kalbimde olacak, gelecekte ne olur bilmiyorum ama ilk hedefim Eyüpspor'un hayallerini gerçeğe dönüştürmek." diye konuştu.

"HER ŞEYİ KAZANMAK İSTİYORUM, HEP BU BÖYLEYDİ"

İnsanlar tarafından henüz tarzının tam olarak bilinmediğini söyleyen Turan, "Futbolcuyken her zaman kazanmak istedim, antrenörken de her şeyi kazanmak istiyorum. O zaman pes etmedim ve şimdi de pes etmiyorum. Tek fark şu ki, şimdi tüm ekibimin hayallerimi paylaşmasını,hissetmesini sağlamak zorundayım. Oynadığımda kendimden sorumluydum, şimdi herkesten sorumluyum.

Ama hiçbir şey değişmez. Bir futbol felsefesine inanıyorum ve onu geliştirmek için her ayrıntı üzerinde çalışıyorum. Sabah tesislere gidiyorum, saatlerce maç izliyorum, analiz ediyorum ve not alıyorum.

Sonrasında Asistanlarımla buluşuyorum ve tartışıyoruz. Futbol çok dinamik bir spordur. Her gün yeni yaklaşımlar ortaya çıkıyor ve hepsini takip etmeye, öğrenmeye ve kendi fikrime uyarlamaya çalışıyorum" dedi.

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"DİEGO SİMEONE , LUİS ENRİQUE, FATİH TERİM..."

'Tarz olarak kendine kimi yakın görüyorsun?' sorusuna ise Diego Simeone ve Luis Enrique cevaplarını veren Turan, "İkisinden de çok şey öğrendim, iki ana öğretmenim var. Bunlardan biri Diego Simeone tabii ki, Cholo’nun (Simeone) savunma perspektifime katkısı harika.

Luis Enrique'den agresifliğini ve sahaiçi yerleşimini öğrendim, yansıtıyorum. Onlardan teknik ve taktik anlayışa ek olarak, hem oyunculara karşı çok dürüst hem de açık olmayı öğrendim. Beni onlar hakkında en çok etkileyen şeylerden biri insanlıklarıydı.

Taktik olarak konuşursak, takımın yerleştirilmesi, sertlik , savunmada birlikte hareket etme, baskı yapma, 4-4-2'yi oynama açısından Diego Simeone'den çok şey öğrendim.

Luis Enrique'den takımı nasıl konumlandıracağımı, rakip savunmaya nasıl çözüm bulacağımı, nasıl yerleşip nasıl tepki vereceğim hakkında çok şey öğrendim. Bahsetmeden geçemeyeceğim bazı isimler de var. Sezon başı hazırlıkları için Oscar 'El Grofe' Ortega ve duran top hazırlıkları için Mono Burgos..." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim içinde övgüyle bahseden Turan, "Simeone, saha kenarında maçları sanki bir oyuncuymuş gibi yaşayan bir koç. Fatih Terim'i de hatırlatmak istiyorum. Her ikisi de benzer nitelikler taşıyordu. Takımlarında oynarken saha kenarına bakarsınız ve oyunu sizin kadar kazanmak isteyen bir koç görürdünüz. Bu her zaman oyuncuyu olumlu etkiler.

Oyunu takımla yaşamayı ve bu enerjiyi oyuncularıma aktarmayı ben de seviyorum" dedi.

"ATLETİCO MADRİD, ÇAĞLAR İÇİN DOĞRU YER"

Çağlar Söyüncü'nün Atlético'daki yeni kariyerinde desteklediğini vurgulayan Turan, "Benden önce de Türk futbolu'nda Avrupa'da başarıya ulaşan çok yetenekli isimler vardı. Bizde onların açtıkları yolu takip ettik ve yolumuz Atletico ile kesişti. Şimdi Avrupa'da bizi temsil eden Türk oyuncular var. Eminim bizden daha iyisini yapacaklar. Çağlar da çok yetenekli. Sadece yeteneği için değil, aynı zamanda karakteri ve futbol sevgisi için de fark yaratacak bir oyuncu. Bence Atletico onun için doğru yer. Bu kulüpte çok şey öğrenecek ve çok şey geliştirecek. Arkadan gelen başka genç yeteneklerimiz de var. Benden daha fazlasını yaptıklarını görmekten gurur duyarım." dedi.