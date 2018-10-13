1 | 13

Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre, eşi Özlem Ada Şahin’i taciz ettiği iddiasıyla tartıştığı şarkıcı Berkay’a kafa atıp burnunu kıran, ardından hastane odasında ateş eden Başakşehir futbolcusu Arda Turan, önceki gece Beşiktaş’taki Emniyet Müdürlüğü’nde 3 saat ifade vermişti.