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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Aslıhan Doğan Turan ile mutlu evliliklerini sürdüren Arda Turan, Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Futbol kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Turan, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti. Geçtiğimiz aylarda babalık sevinci yaşayan ünlü futbolcu, beş aylık oğlu Hamza'nın konuşmaya başlamasını heyecanla beklediğini ifade etti. Turan, "İnşallah ilk sözü baba olur" dedi. Arda Turan, alışverişini tamamladıktan sonra AVM'den ayrıldı.