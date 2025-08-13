Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Arda Turan, temastan kaçındı - Magazin haberleri

        Arda Turan, temastan kaçındı

        Ukraynalı muhabir Daria Bondar Savina ile yaptığı röportajlarda göz temasından kaçınan Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan, bu kez kadın hayranlarıyla hatıra fotoğrafını temas etmeden çektirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2025 - 12:32 Güncelleme: 13.08.2025 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arda Turan, temastan kaçındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Arda Turan'ın, Ukraynalı muhabir Daria Bondar Savina ile gerçekleştirdiği röportaj uzun süre konuşulmuştu. Turan'ın, muhabir Savina ile göz göze gelmekten kaçınması sosyal medyada gündem olmuştu.

        Arda Turan'ın, şimdi de Ukraynalı kadınlarla hatıra fotoğraflarında temas etmeden poz vermesiyle dikkat çekti.

        REKLAM

        Ünlü teknik direktörün görüntülerine; "Hanımcılık kazanacak", "Şöyle erkeklere hasret kaldık be" ve "Temassız ödeme gibi temassız sarılmak" gibi yorumlar yapıldı.

        Arda Turan, 2018'de Aslıhan Doğan ile evlenmişti. Çiftin, Hamza Arda ve Asil Aslan adında iki oğlu dünyaya gelmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #arda turan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
        Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
        Togg T10F kış testlerini tamamladı
        Togg T10F kış testlerini tamamladı
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Trump acil durum ilan etti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
        Trump acil durum ilan etti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        O görüntü dosyaya girdi! Çarpan kaptan gemiyi incelemiş!
        O görüntü dosyaya girdi! Çarpan kaptan gemiyi incelemiş!
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Mal varlığına göz dikildi
        Mal varlığına göz dikildi
        Yeni Zelanda Başbakanı: Netanyahu aklını kaybetti
        Yeni Zelanda Başbakanı: Netanyahu aklını kaybetti
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... İki kentimiz yanıyor!
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... İki kentimiz yanıyor!
        Grok yeniden açıldı
        Grok yeniden açıldı
        İşsizlik maaşında 5 yılın rekoru
        İşsizlik maaşında 5 yılın rekoru
        Avrupa, "Trump belirsizliğinden" çekiniyor
        Avrupa, "Trump belirsizliğinden" çekiniyor
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Soğuk Savaş'tan Alaska'ya
        Soğuk Savaş'tan Alaska'ya