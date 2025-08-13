Arda Turan, temastan kaçındı
Ukraynalı muhabir Daria Bondar Savina ile yaptığı röportajlarda göz temasından kaçınan Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan, bu kez kadın hayranlarıyla hatıra fotoğrafını temas etmeden çektirdi
Arda Turan'ın, Ukraynalı muhabir Daria Bondar Savina ile gerçekleştirdiği röportaj uzun süre konuşulmuştu. Turan'ın, muhabir Savina ile göz göze gelmekten kaçınması sosyal medyada gündem olmuştu.
Arda Turan'ın, şimdi de Ukraynalı kadınlarla hatıra fotoğraflarında temas etmeden poz vermesiyle dikkat çekti.
Ünlü teknik direktörün görüntülerine; "Hanımcılık kazanacak", "Şöyle erkeklere hasret kaldık be" ve "Temassız ödeme gibi temassız sarılmak" gibi yorumlar yapıldı.
Arda Turan, 2018'de Aslıhan Doğan ile evlenmişti. Çiftin, Hamza Arda ve Asil Aslan adında iki oğlu dünyaya gelmişti.
