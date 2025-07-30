Arda Turan: Tüm benliğimizle sahada olacağız

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda bugün Beşiktaş'ı Polonya'nın Krakow kentinde ağırlayacak Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, psikolojik olarak zor bir maça çıkacaklarını söyledi.

Maçın oynanacağı Reymana Stadı'ndaki basın toplantısında konuşan Turan, "Yarın bizim açımızdan sezonun psikolojik olarak en zor maçlarından biri olacak. Beşiktaş tarihi ve geçmişi bu geri dönmelere hazır. Biz de en yüksek konsantrasyonumuzla sahada olacağız. Gelişmemiz için, seri yapmamız için önemli. Tüm benliğimizle sahada olacağız. Her maç bizim için final niteliğinde olacak. Beşiktaş'a karşı oynamak kolay değil. Çok önemli oyuncuları var. Yarın rahat davranırsak başımıza gelecekler bizi bütün sene takip edebilir." diye konuştu.

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Planlarının hazır olduğunu kaydeden Arda Turan, "Oyunun kontrolünü elimizde tutmak istiyoruz. Beşiktaş'a karşı bu kolay olmayacak. Oyunun iki tarafına da hazırız. Her türlü planlarımızı yaptık. Beşiktaş'ın üstümüze geleceği anlar olacaktır. İyi savunma yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Planlarımız hazır umarım yarın sahada uygulayabiliriz." ifadelerini kullandı.