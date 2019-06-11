Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; futbolcu Arda Turan, bayram tatilini eşi Aslıhan Doğan Turan ve oğlu Hamza Arda ile Marmaris’te geçirdi.

HAMZA ARDA BEBEK GÖRÜNDÜ

Lüks bir yatı olan ve o yatla tatil yapan Turan, oğlu Hamza Arda ile ilk kez görüntülendi. Tekneden inip karaya çıkarken görüntülenen Turan, minik oğlunu sıkı sıkıya tuttu.

Futbolcu Arda Turan ile Aslıhan Doğan, Mart 2018'de aile arasında gerçekleşen bir törenle dünyaevine girmişti. Çift aynı yıl oğulları Hamza Arda'yı kucağına almıştı. Doğumdan sonra bir çok fotoğraf paylaşan çift oğullarının yüzünü hiç göstermiyordu.

İLK KEZ YÜZÜNÜ GÖSTERDİLER

Aslıhan Doğan Turan, geçtiğimiz günlerde oğlu Hamza Arda ve eşi Arda Turan'la yer aldıkları fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden, "İyi bayramlar" notuyla paylaşarak kural bozmuştu. Aslıhan Doğan Turan'ın paylaşımına takipçileri yorum ve beğeni yağdırmıştı.

"İNŞALLAH İLK SÖZÜ 'BABA' OLUR"

Geçtiğimiz aylarda babalık sevinci yaşayan ünlü futbolcu, oğlu Hamza'nın konuşmaya başlamasını heyecanla beklediğini ifade etmişti. Turan, "İnşallah ilk sözü 'baba' olur" demişti.