        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Arda Turan: Yarı finalde elenmek acı verdi ama tarihi bir iş yaptık

        Arda Turan: Yarı finalde elenmek acı verdi ama tarihi bir iş yaptık

        UEFA Konferans Ligi'nin yarı finalinde Crystal Palace'a elenen Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu. Üzüldüklerini fakat tarihi bir başarıya imza attıklarını belirten başarılı teknik adam, "Ülkemin desteği beni mutlu ediyor. Yüzde 1 bile ihtimal olsa yarı finalde kaybetmek acı veriyor ama tarihi bir iş yaptık. Bu takımın gittiği yol doğru yol. Çocuklar her şeyi yaptı." ifadelerini kullandı.

        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 01:18 Güncelleme:
        "Elenmek acı verdi ama tarihi bir iş yaptık"

        Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, UEFA Konferans Ligi'nin yarı finalinde İngiliz ekibi Crystal Palace'a elendikleri karşılaşmanın ardından basın toplantısında duygusal anlar yaşadı.

        "KAYBETMEK ACI VERİYOR AMA TARİHİ BİR İŞ YAPTIK"

        Açıklamalarda bulunurken gözleri dolan Turan, şu ifadeleri kullandı:

        "Ülkemin desteği beni mutlu ediyor. Yüzde 1 bile ihtimal olsa yarı finalde kaybetmek acı veriyor ama tarihi bir iş yaptık. Bu takımın gittiği yol doğru yol. Çocuklar her şeyi yaptı."

        "FATİH HOCAMIZIN BURAYA KADAR GELMESİ BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR"

        Deneyimli teknik adam, açıklamasında ayrıca Fatih Terim için de özel bir teşekkür ve saygı mesajı iletti:

        "Fatih hocama çok teşekkür etmek isterim, buraya kadar geldi. Allah eksikliğini göstermesin, bizim için büyük bir onur. İnşallah onun gurur duyabileceği bir oyun izletmişimdir. Belki kenarda olsa hücum tarafında daha agresif olur, daha iyi çözümler üretebilirdi."

        Turan, Fatih Terim'in teknik ve kişisel etkisine de değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu kadar sene yanında kalıp, onu izleyip hayran olunca insanın üstünde mutlaka bir şeyler kalıyor. Bununla da gurur duyuyorum."

        "FATİH TERİM'DEN ÖĞRENDİKLERİMİ PAYLAŞIYORUM"

        Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olarak gördüğü Fatih Terim hakkında değerlendirmesini net bir ifadeyle tamamlayan Arda Turan, şu sözleri kullandı:

        "Fatih Terim, Türk futbolunun en başarılı ismi. Onun taklidini yapmıyorum; sadece ondan öğrendiklerimi paylaşıyorum."

