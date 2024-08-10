Ardahan Belediye Başkanı'nın şoförü restoranda öldürüldü

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in şoförü Güntay Hoş, beraberindeki belediye çalışanları ile Damal-Posof kara yolundaki bir restorana gitti.

Restoranda Hoş ve belediye çalışanları ile bir grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü restoranda Volkan Gök (35) ile Güntay Hoş aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.