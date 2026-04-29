Ardahan'da deprem! En son nerede deprem oldu? 29 Nisan 2026 AFAD ve Kandilli son dakika deprem listesi
29 Nisan Çarşamba günü meydana gelen depremler anlık olarak güncellenirken, birçok kişi bulunduğu bölgede sarsıntı olup olmadığını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini kontrol ediyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 29 Nisan 2026 AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi...
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
ARDAHAN'DA DEPREM OLDU!
28 Nisan 2026 Salı günü Ardahan'ın Çıldır ilçesinde saat 15.02’de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ardahan genelinde hissedilen sarsıntının, yerin yaklaşık 7.38 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
28 NİSAN SON DEPREMLER LİSTESİ
2026-04-28 15:02:37 40.98111 43.10667 7.38 ML 3.9 Çıldır (Ardahan)
2026-04-28 15:40:41 40.97472 43.08861 7.0 ML 2.4 Çıldır (Ardahan)
2026-04-28 14:24:23 34.86944 25.43417 6.88 ML 2.8 Akdeniz
2026-04-28 14:21:28 39.21389 23.54278 7.0 ML 2.9 Ege Denizi