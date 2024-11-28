Ardahan'da kar, tipi ve buzlanma: 4 TIR yolda kaldı Ardahan'da etkili olan kar, tipi ve buzlanma nedeniyle yolda kalan 4 TIR, AFAD ve Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.11.2024 - 01:37 Güncelleme: 28.11.2024 - 01:40 facebook

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