Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu

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Vatandaşlardan Ahmet Öztosun, AA muhabirine, Samsun'dan Ardahan'a gelirken dolunun etkili olduğunu belirterek, "Temmuz ayında böyle bir manzarayla karşılaşmak beni şaşırttı.Çok sıcak bölgeden bir anda serin bir yerde olmak ilginç." dedi.