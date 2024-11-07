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        Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu

        ARDAHAN'da soğuk hava ve kar yağışı etkili olurken, Kura Nehri'nin yüzeyi de kısmen buz tuttu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 12:31 Güncelleme: 07.11.2024 - 12:35
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        Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu
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        ARDAHAN'da soğuk hava ve kar yağışı etkili olurken, Kura Nehri'nin yüzeyi de kısmen buz tuttu.

        Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 9,5 dereceye düşerken, Göle ilçesinde ise termometreler eksi 13,2 dereceyi gösterdi. Göle'de doğup, Ardahan'dan geçen, Gürcistan ve Azerbaycan topraklarından geçip Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyi de soğuk hava nedeniyle kısmen buz tuttu. Bitkiler ve ağaç yaprakları kırağı nedeniyle beyaza bürünürken, otomobil camları da buzla kaplandı. Diğer yandan dün etkili olan kar yağışı işe kenti çevreleyen Bülbülan, Kısırdağ ve Sahara dağları beyaza büründü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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