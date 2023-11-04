Doğu Anadolu'da AK Partili gençler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti Erzurum, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Kars'ta AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, "Filistin için yürüyoruz" programı kapsamında İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Kars'ta AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, "Filistin için yürüyoruz" programı kapsamında İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Erzurum'da AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri ve vatandaşlar, Muratpaşa Camisi bahçesinde bir araya geldi.

Ellerinde döviz ve bayraklarla İsrail karşıtı sloganlar atan gençler, İsrail'in yaptığı zulmü kınadı.

AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Gökberk Kocaaliler, açıklamasında, İsrail'in Gazze'de yaptıklarının insanlık suçu olduğunu söyledi.

Gazze'de saldırılarda ölen sivillere dikkati çeken Kocaaliler, şunları kaydetti:

"Saldırılarının ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine itidal çağrısında bulunulan, sükunete ve bu zalimliği sona erdirmeye çağrılan, bunun dışında aradığı her yolun ve hevesin peşinde koşulmasının sadece daha fazla yıkıma, daha fazla gözyaşına ve daha fazla can kaybına sebep olacağı kendisine ısrarla hatırlatılan İsrail, ne yazık ki tüm bu çağrılara daha fazla masum kanı dökerek yanıt vermiştir."

Basın açıklamasının ardından alandakiler pankartlarla Yakutiye Kent Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş ve basın açıklamasına AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Fatma Öncü ile Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar da katıldı.

- Ardahan

Ardahan'da AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla "Filistin için yürüyoruz" programı gerçekleştirdi.

Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların desteğiyle Türk ve Filistin bayraklarıyla PTT Kavşağı'nda başlayan yürüyüş, sloganlar eşliğinde Kongre Caddesi'ne kadar devam etti.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Karakoyun, Milli Egemenlik Parkı'nda yaptığı açıklamada, İsrail'in insanlık suçu işlediğini, buna tepki göstermek için bir araya geldiklerini belirtti.

Karakoyun, insanlık suçunun durması için tepkilerinin, Filistinlilere ise desteklerinin süreceğini söyledi.

- Ağrı

Ağrı'da AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri Cumhuriyet Caddesi'nde buluştu.

Grup adına basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk, İsrail’in 7 Ekim’den bugüne küresel vicdanı derinden yaralayan, çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturduğunu ifade etti.

Programa, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Belediye Başkanı Metin Karadoğan, AK Parti İl Başkanı Orhan Güngör, partililer ve vatandaşlar katıldı.

- Iğdır

Iğdır'da AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri, "Filistin için yürüyoruz" programı kapsamında Iğdır Cumhuriyet Meydanı'ndaki anıt önünde bir araya geldi.

AK Parti İl Gençlik Başkanı Serdar Öztürk, yaptığı açıklamada, İsrail'in işlediği insanlık suçuna tepki göstermek için toplandıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün burada Gazze'den günlerdir yükselen acı feryatlara, akan onca masum kana, dökülen gözyaşlarına seyirci kalamayan, mazlum ve masum coğrafyalar için her fırsatta hakkı ve hakikati haykıran AK Parti Iğdır İl Gençlik Kolları Başkanlığı olarak 'SayStop' demek üzere toplanmış bulunmaktayız."

Açıklamanın ardından katılımcılar, Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Kavşağı'ndan sloganlar eşliğinde Zübeyde Hanım Bulvarı'nda yürüdü.

- Kars

Kars'ta AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı protesto edildi.

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı yanındaki parkta bir araya gelen partililer, Türk ve Filistin bayraklarını taşıyarak saldırıları kınadı.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrambey, grup adına yaptığı konuşmada, İsrail'in 7 Ekim'den bugüne küresel vicdanı derinden yaralayan, çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturduğunu belirterek, "Her karış toprağının yoğun bombardımana tabi tutulduğu, orantısız gücün, savaşlarda dahi kullanımı yasak olan fosfor bombalarının kullanıldığı, en temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin'de, İsrail tarihe bir kez daha adını kara leke ile yazdırmıştır." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından partililer, İsrail'i kınayan slogan attı.