Ardahan Valisi Çiçek, "Mobil Göç Noktası Aracı"nda incelemelerde bulundu

Vali Çiçek'e İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener de eşlik etti.

Vali Çiçek, Kongre Caddesi'ndeki uygulamada düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.

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