Ardahan Valisi Çiçek, "Mobil Göç Noktası Aracı"nda incelemelerde bulundu
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, düzensiz göçmenlerin tespitine katkı sunacak "Mobil Göç Noktası Aracı"nda incelemelerde bulundu.
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, düzensiz göçmenlerin tespitine katkı sunacak "Mobil Göç Noktası Aracı"nda incelemelerde bulundu.
Vali Çiçek, Kongre Caddesi'ndeki uygulamada düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.
Aracın sunduğu hizmetin önemine değinen Çiçek, "Mobil Göç Noktası Aracının ilimizde düzensiz göç tespitini kolaylaştıracak ve düzensiz göçle mücadeleye büyük katkılar sunacaktır." dedi.
Vali Çiçek'e İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener de eşlik etti.
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