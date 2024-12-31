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        Ardahan Valisi Çiçek, "Mobil Göç Noktası Aracı"nda incelemelerde bulundu

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, düzensiz göçmenlerin tespitine katkı sunacak "Mobil Göç Noktası Aracı"nda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 17:00 Güncelleme: 31.12.2024 - 17:02
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        Ardahan Valisi Çiçek, "Mobil Göç Noktası Aracı"nda incelemelerde bulundu
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        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, düzensiz göçmenlerin tespitine katkı sunacak "Mobil Göç Noktası Aracı"nda incelemelerde bulundu.

        Vali Çiçek, Kongre Caddesi'ndeki uygulamada düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.

        Aracın sunduğu hizmetin önemine değinen Çiçek, "Mobil Göç Noktası Aracının ilimizde düzensiz göç tespitini kolaylaştıracak ve düzensiz göçle mücadeleye büyük katkılar sunacaktır." dedi.

        Vali Çiçek'e İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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