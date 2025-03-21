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        Ardahan ve Kars'ta Nevruz Bayramı kutlanıyor

        Ardahan ve Kars'ta, Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 12:41 Güncelleme: 21.03.2025 - 12:41
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        Ardahan ve Kars'ta Nevruz Bayramı kutlanıyor
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        Ardahan ve Kars'ta, Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Ardahan'daki kutlamalar, valilik önünde düzenlenen yürüyüş programıyla başladı.

        Daha sonra Milli Egemenlik Parkı'nda devam eden kutlamalara katılanlar, örste demir dövüp yumurta tokuşturdu.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, yaptığı konuşmada, Nevruz'un insanlığın ortak dili, anlayışı, kavrayışı ve tecrübesi olduğunu belirterek, "Nevruz sadece bir mevsimsel geçiş değil, kültürlerin tarihle buluşması, ulusların hayata insan olarak değer katmasıdır." dedi.

        Nevruz ateşinin yakılmasıyla devam eden kutlamalarda halk oyunları ekibi gösteri yaptı, halk ozanları dinleti sundu.

        Vali Hayrettin Çiçek'in vatandaşlarla halay çekmesiyle program sona erdi.

        - Kars

        Kars'ta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce tarihi kale çevresinde düzenlenen etkinlikte, Kafkas Halk Oyunları ve Yenişehir Ortaokulu halk oyunları ekibi gösteri sundu.

        Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Ötüken Senger ve Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, nevruz ateşini yaktıktan sonra örste demir dövdü.

        Kar yağışının da etkili olduğu kentte, kutlamalar halayların çekilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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