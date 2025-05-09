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        Ardahan'da jandarma, kurallara uyan sürücüleri ödüllendirdi

        Ardahan jandarma trafik ekipleri, yaptıkları denetimlerde kurallara uyan sürücüleri hediyelerle ödüllendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 11:00 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:00
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        Ardahan'da jandarma, kurallara uyan sürücüleri ödüllendirdi
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        Ardahan jandarma trafik ekipleri, yaptıkları denetimlerde kurallara uyan sürücüleri hediyelerle ödüllendirdi.

        İl Jandarma komutanlığına bağlı trafik ekipleri, kentin farklı noktalarında Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası kapsamında uygulamalar yaptı.

        Ardahan merkez, Çıldır ve Göle ilçesindeki uygulamalarda, sürücülere Trafik Haftası, genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımının önemi, hız kuralları, sürücüler tarafından seyir halinde cep telefonu kullanılmaması konularında bilgilendirme yapıldı.

        Denetimler esnasında vatandaşın üzerinde olumsuz etki oluşturan ceza algısının yok edilerek ödüle çevrilmesi amacıyla trafik ceza kaydı olmadığı tespit edilen sürücüler, çeşitli hediyelerle ödüllendirildi, çocuklara oyuncaklar hediye edildi.

        Vali Hayrettin Çiçek de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, trafikte amaçlarının sıfır can kaybı olduğunu söyledi.

        Bu nedenle tüm trafik ekiplerine teşekkür eden Çiçek, amaçlarının vatandaşa daha güvenli bir trafik ortamı oluşturmak olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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