Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emiroğlu'ndan gençlere kariyer tavsiyeleri

        Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, üniversitenin kariyer günlerinde gençlere kariyer tavsiyesinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 13:42 Güncelleme: 17.05.2025 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emiroğlu'ndan gençlere kariyer tavsiyeleri
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, üniversitenin kariyer günlerinde gençlere kariyer tavsiyesinde bulundu.

        Aşık Şenlik Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Emiroğlu, katılımcılara rektörlük görevi ve sorumlulukları ile yurt içi ve dışındaki tecrübelerini anlattı.

        Öğrencilere meslek seçiminde öneri ve tavsiyelerde bulunan Emiroğlu, öğrencilerden hedeflerine çok çalışarak odaklanmalarını istedi.

        Yaklaşık bir ay önce rektörlük görevine başladığını hatırlatan Emiroğlu, şöyle konuştu:

        "Yapacağımız her işte adaleti gözeteceğiz. Bölgenin şartlarına uygun çalışıp, daha da önemlisi bunları halktan kopuk yapmayacağız. Kendinize geniş bir vizyon geliştirin. Örneğin, bireysel planınızı yapın. Nitelikli birey olma yolunda kendinize yatırım yapın. Kendinize inanın. Çok yönlü olmaya çalışın. Karar alma konusunda cesur olun, daha da önemlisi dürüst ve adaletli olun. Örneğin, üniversite olarak gezici hayvan polikliniği imkanı sunacağız. Hayvancılık bölgesi için bu önemli bir ihtiyaçtır. Dolayısıyla biz de bir vizyon doğrultusunda bunu projeyle gerçekleştireceğiz."

        Emiroğlu, sorularını da cevaplandırdığı öğrencilere, başarı dolu bir hayat sürmeleri temennisinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Adı: Poyraz... Ağırlığı: 1.5 Ton! Fiyatı cep yakıyor!
        Adı: Poyraz... Ağırlığı: 1.5 Ton! Fiyatı cep yakıyor!
        Sinir sisteminizin alarm düğmesi!
        Sinir sisteminizin alarm düğmesi!
        "Atlarla aramda değişik bir bağ var"
        "Atlarla aramda değişik bir bağ var"
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İş insanına tehdit iş yerini kurşunlama! Kadın tetikçi!
        İş insanına tehdit iş yerini kurşunlama! Kadın tetikçi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!
        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri
        Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!

        Benzer Haberler

        Ardahan Üniversitesinde Tarım ve Hayvancılık Enstitüsü açılıyor
        Ardahan Üniversitesinde Tarım ve Hayvancılık Enstitüsü açılıyor
        Ardahan'da ahır çöktü; 3 inek öldü
        Ardahan'da ahır çöktü; 3 inek öldü
        Çıldır Gölü'nün derinliklerindeki hayalet ağlar temizlendi
        Çıldır Gölü'nün derinliklerindeki hayalet ağlar temizlendi
        Ardahan'da sağanak nedeniyle ahırın çatısı çöktü
        Ardahan'da sağanak nedeniyle ahırın çatısı çöktü
        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı (2)
        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı (2)
        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı
        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı