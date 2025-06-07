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        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek eşi ile şehit aileleri ve gazilere misafir oldu

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kentteki şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek Kurban Bayramı'nı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 12:37 Güncelleme: 07.06.2025 - 12:37
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        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek eşi ile şehit aileleri ve gazilere misafir oldu
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        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kentteki şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek Kurban Bayramı'nı kutladı.

        Çiçek, eşi Berna Çiçek ile şehit aileleri ve gazilerin evlerine misafir oldu.

        Çiçek, ilk olarak Karagöl Mahallesi'nde oturan Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir'i, ardından aynı mahalledeki Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yücel Akçam'ı evinde ziyaret etti.

        Çiçek, ziyarette, şehitlerin vatanın ebedi bekası uğruna canlarını siper ettiğini söyledi.

        Şehit ve gazilerin kendileri için farklı bir yeri olduğunu belirten Çiçek, "Vatanımızın birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin hakkı hiçbir zaman ödenemez. Şehitlerimizin kıymetli aileleri, bizlere emanet edilmiş en değerli miraslardır. Devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

        Göydemir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Akçam ise ziyaretin şehit ve gazilere verilen değerin ifadesi olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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