Ardahan'da toprak kayması meydana gelen yolda genişletme çalışması başlatıldı

Yağış sonrası yolun Kütüklü mevkisinde dağdan kopan toprak ve kayalar, yolu kapattı. Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma yaptı.

Ardahan'da, Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan ve toprak kaymasının meydana geldiği yolda temizlik ve genişletme çalışması başlatıldı.

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