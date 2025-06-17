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        Ardahan'da toprak kayması meydana gelen yolda genişletme çalışması başlatıldı

        Ardahan'da, Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan ve toprak kaymasının meydana geldiği yolda temizlik ve genişletme çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 14:56 Güncelleme: 17.06.2025 - 14:56
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        Ardahan'da toprak kayması meydana gelen yolda genişletme çalışması başlatıldı
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        Ardahan'da, Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan ve toprak kaymasının meydana geldiği yolda temizlik ve genişletme çalışması başlatıldı.

        Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof kara yolunda yoğun yağış etkili oldu.

        Yağış sonrası yolun Kütüklü mevkisinde dağdan kopan toprak ve kayalar, yolu kapattı. Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma yaptı.

        Ekipler, yolu temizledikten sonra heyelanın oluştuğu bölgede de genişletme çalışması yürüttü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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