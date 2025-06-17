Ardahan'da toprak kayması meydana gelen yolda genişletme çalışması başlatıldı
Ardahan'da, Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan ve toprak kaymasının meydana geldiği yolda temizlik ve genişletme çalışması başlatıldı.
Ardahan'da, Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan ve toprak kaymasının meydana geldiği yolda temizlik ve genişletme çalışması başlatıldı.
Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof kara yolunda yoğun yağış etkili oldu.
Yağış sonrası yolun Kütüklü mevkisinde dağdan kopan toprak ve kayalar, yolu kapattı. Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma yaptı.
Ekipler, yolu temizledikten sonra heyelanın oluştuğu bölgede de genişletme çalışması yürüttü.
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