Jandarmadan hayvan satıcılarına ‘sahte para’ uyarısı

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Ardahan’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi köylüleri sahte para konusunda uyardı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM. Şube Müdürlüğü ekipleri, Göle ilçesine bağlı Köprülü beldesinde sahte para kullanımına karşı çalışma yaptı. Hayvan satıcılarına broşür dağıtarak, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulundu.

Vatandaşları kurbanlık hayvanlarını veresiye vermemeleri konusunda da uyarılarda bulunan ekipler, karşılaştıkları sıkıntılar karşısında 155’i aramalarını istedi. Hayvan satıcıları ise yapılan uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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