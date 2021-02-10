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HaberlerGündem3. SayfaİSTİLA| Son dakika: Kargalar bir kenti daha esir etti
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Şimdi de o ili istila ettiler! Kenti kara bulut gibi kapladılar

Geçen ay Van'da vatandaşları endişelendiren kargaların yeni adresi Ardahan oldu. Kentte son günlerde özellikle sabahın erken saatleri ya da akşam gün batımında şehir merkezinde adeta karga istilası yaşanıyor. Şehrin üstüne kara bulut gibi çöken kargaların gürültülü bir şekilde uçmaları korku filmlerini aratmıyor. İlk kez bu kadar kargayı bir arada gördüklerini söyleyen vatandaşlar endişe duyarken, Uzman Biyolog ve Çevre Mühendisi Kemal Kayatürk, karga popülasyonunda yaşanan büyük artışa dikkat çekerek, "Son birkaç yıldır doğadaki dengesizlikler kargalara ciddi bir avantaj sağlamıştır. Bu avantaj neticesinde kargalar daha fazla beslenmiş ve daha fazla üremiştir" dedi

İSTİLA| Son dakika: Kargalar bir kenti daha esir etti
Şimdi de o ili istila ettiler!
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DHA

Ardahan'da son günlerde özellikle sabahın erken ya da akşam saatlerinde şehir merkezinde adeta karga istilası yaşanıyor.

Toplu şekilde gökyüzünde uzun süre uçuşan kargalar havanın kararması ile birlikte bir kısmı binaların çatısında tünerken, bir kısmı da çevredeki ağaçlara konuyor. Ağaçların ve binaların tepesi adeta kargalar tarafından istila ediliyor. Güneşin battığı dakikalarda ortaya çıkan yüzlerce karganın birlikte uçtuğu anlar, ilginç görüntüler oluşturuyor.

'İLK KEZ BU KADAR KARGAYI BİR ARADA GÖRDÜK'

Kentte yaşayanlar karga istilasından hem çıkardıkları sesten rahatsız olduklarını dile getirirken, ilk kez bu kadar kargayı bir arada gördüklerini söylediler. Karga popülasyonunda büyük artış yaşandığını belirten Uzman Biyolog ve Çevre Mühendisi Kemal Kayatürk, "Son zamanlarda merak edilen en önemli konulardan biri kargaların popülasyonundaki büyük artış. Eko sistemdeki zorlaşan biyotik ve abiyotik faktörler, bu şartlara uyan canlıların tür sayısının artmasına sebep olur" dedi.

'DOĞADAKİ DENGESİZLİK KARGALARA CİDDİ AVANTAJ SAĞLADI'

Kargaların gerek beslenme, gerek tüy yapısı, gerek renk yapısı, gerekse yuvalanma ve yaşam tarzı olarak Ardahan iklimine son derece uyum sağladığını kaydeden Kemal Kayatürk, "Dolayısı ile son birkaç yıldır doğadaki meydana gelen dengesizlikler kargalara ciddi bir avantaj sağlamıştır. Bu avantaj neticesinde kargalar daha fazla beslenmiş ve daha fazla üremiştir. Zaten atalarımız bir manide 'Ardahan senin işin, belli olmaz yazın kışın, kargadır kuşun, hurmadır yemişin' diyerek kargaların Ardahan'daki hakimiyetini belirtmişlerdir" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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