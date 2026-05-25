Arefe günü 1000 İhlas ne için, nasıl ve ne zamana kadar okunur?
Kurban Bayramı ile birlikte ibadet ve dualarla ilgili araştırmalar hız kazandı. Özellikle halk arasında yaygın şekilde uygulanan "Arefe günü 1000 İhlas okuma" ibadeti yeniden gündeme geldi. Manevi huzur bulmak, sevap kazanmak ve dua niyetiyle yapılan bu ibadetin nasıl uygulanacağı, hangi vakte kadar okunabileceği ve fazileti merak ediliyor. "Arefe günü 1000 İhlas ne için okunur, nasıl çekilir?" soruları internet üzerinde yoğun şekilde araştırılırken, İhlas Suresi'nin anlamı ve okunma niyeti de dikkat çekiyor. İşte arefe günü İhlas okumanın fazileti ve detaylar…
Arefe gününün manevi atmosferini ibadetle geçirmek isteyen kişiler, İhlas Suresi’nin faziletine ilişkin araştırmalar yapmaya başladı. Özellikle “1000 İhlas okumak” şeklinde bilinen uygulamanın nasıl yapılacağı, hangi niyetle okunacağı ve ne zamana kadar devam edeceği yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar, arefe günü okunacak sureler arasında önemli yere sahip olan İhlas Suresi’nin manevi anlamını ve sevabını öğrenmek istiyor. Peki, arefe günü 1000 İhlas nasıl okunur, hangi saatlerde çekilir ve fazileti nedir? İşte merak edilen detaylar…
AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN ÖNEMİ
Ramazan Bayramı’ndan bir gün önceki gün olan Arefe gününde yapılacak ibadetler arasında 1000 ihlas suresi okumak da yer alıyor.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde buyurulduğu üzere, Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletinin büyük olduğunu inanılıyor.
Hz. Muhammed "En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arefe Günü meydana getirilen duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir.
Hem bu faziletlere hem de Arefe günü 1000 ihlas hangi vakitte, ne zamana kadar okunur gibi soruların yanıtlarına yer verdik.
AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS HANGİ VAKİTTE NE ZAMANA KADAR OKUNUR?
Arefe günü Bin İhlâs okurken, ihtiyaç hâlinde, arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru olmaz. Peş peşe okumak şart değildir. Mesela, bir kısmı sabahtan, bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir. Arefe günü bin İhlâs'ı yetiştiremeyen, akşamdan sonra da devam edebilir, okuyabilir. Arefe ve kurban bayramı günlerinin geceleri, diğer mübarek geceler gibi değildir. Kendilerini takip eden gecelerdir.
İHLAS SURESİ NASIL OKUNUR? İHLAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU TÜRKÇE ANLAMI
İhlas Suresi Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad
İhlas Suresi Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- De ki; O Allah bir tektir.
2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
3- Doğurmadı ve doğurulmadı
4- O 'na bir denk de olmadı.
AREFE GÜNÜ İHLAS OKUMANIN FAZİLETLERİ, SIRLARI VE SEVAPLARI
Bir hadis-i şerifte "Kim İhlâs Suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyurulmuştur.
Ebu-ş şeyh tarafından rivayet edilen Hadis-i şeriflere göre;
"İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir."
"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur."
Peygamberimiz (s.a.v) buyurdu ki:
Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arefe günü ibadet ve dua edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır. Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arefe Günü meydana getirilen duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve yakarma eşliğinde geçirmelidir.