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Arefe günü 1000 ihlas ne zaman okunur ve faziletleri nelerdir?

Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti ve önemi, Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala araştırılıyor. Kurban Bayramı arefesi olan 27 Haziran Salı günü 1000 ihlas okumanın birçok fazileti olduğu biliniyor. İşte Arefe günü 1000 ihlas okumanın önemi ve faziletleri...

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  • Arefe gününde 1000 ihlas ne zaman, nasıl okunur? Diyanet Arefe günü 1000 ihlas suresi okumanın fazileti, faydaları ve sevabı nedir?

    Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletleri araştırılıyor. 28 Haziran'dan itibaren Kurban Bayramı'na kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar Arefe gününü 1000 ihlas okuyarak geçirecek. İşte Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti ve önemi hakkında merak edilenler...
  • Arefe gününde 1000 ihlas ne zaman, nasıl okunur? Diyanet Arefe günü 1000 ihlas suresi okumanın fazileti, faydaları ve sevabı nedir?

    AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ

    Hz. Muhammed'in hadis-i şeriflerinde buyurulduğu üzere, arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletinin büyük olduğunu inanılır. Hz. Muhammed'in hadisi şu şekilde  "En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arefe Günü meydana getirilen duadır"

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  • Arefe gününde 1000 ihlas ne zaman, nasıl okunur? Diyanet Arefe günü 1000 ihlas suresi okumanın fazileti, faydaları ve sevabı nedir?

    İHLAS SURESİ NASIL OKUNUR? 

    Bismillahirrahmânirrahîm.

    1- Kul hüvellâhü ehad

    2- Allâhüssamed

    3- Lem yelid ve lem yûled

    4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad
  • Arefe gününde 1000 ihlas ne zaman, nasıl okunur? Diyanet Arefe günü 1000 ihlas suresi okumanın fazileti, faydaları ve sevabı nedir?

    İhlas Suresi Anlamı

    Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

    1- De ki; O Allah bir tektir.

    2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

    3- Doğurmadı ve doğurulmadı

    4- O 'na bir denk de olmadı.
  • Arefe gününde 1000 ihlas ne zaman, nasıl okunur? Diyanet Arefe günü 1000 ihlas suresi okumanın fazileti, faydaları ve sevabı nedir?

    AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN SEVAPLARI

    Bir hadis-i şerifte "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyurulmuştur.

    Ebu-ş şeyh tarafından rivayet edilen Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir."

    AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS HANGİ VAKİTTE VE NE ZAMANA KADAR OKUNUR?

    Arefe günü 1000 İhlâs okurken, ihtiyaç hâlinde arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru bulunmuyor. Arefe günü bin ihlası peş peşe okumak şart değildir, bir kısmı sabahtan ve bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir. Arefe günü bin İhlâs'ı yetiştiremeyen, akşamdan sonra da devam edebilir, okuyabilir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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