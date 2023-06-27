AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN SEVAPLARI

Bir hadis-i şerifte "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyurulmuştur.

Ebu-ş şeyh tarafından rivayet edilen Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir."

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS HANGİ VAKİTTE VE NE ZAMANA KADAR OKUNUR?

Arefe günü 1000 İhlâs okurken, ihtiyaç hâlinde arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru bulunmuyor. Arefe günü bin ihlası peş peşe okumak şart değildir, bir kısmı sabahtan ve bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir. Arefe günü bin İhlâs'ı yetiştiremeyen, akşamdan sonra da devam edebilir, okuyabilir.