Arefe günü bankalar açık mı? 19 Mart arefe günü bankalar saat kaça kadar açık?
Ramazan Bayramı öncesinde bankacılık işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, arefe günü bankaların çalışma saatlerini araştırıyor. 19 Mart'a denk gelen arefe gününde bankaların açık olup olmayacağı ve mesainin kaçta sona ereceği merak konusu oldu.
AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?
Arefe günü yarım gün resmi tatil olmasından dolayı saat 13:00'ten sonra bankalar kapanacak. Arefe gününde bankalar yarım gün çalışacak.
Resmi tatil takvimine göre, arefe günleri Türkiye'de okullar, özel sektör ve kamu çalışanlarına yarım gün tatil olarak kabul ediliyor.
AREFE GÜNÜ BANKALAR KAÇTA KAPANIYOR?
19 Mart 2026 Perşembe günü öğleden sonra (13.00 itibarıyla) resmi tatil olacak ve kamu kurumları, bankalar ile birçok özel sektör işletmesi yarım gün çalışacak. Özel sektör çalışanları öğleden sonra mesai ücreti alacaklar.