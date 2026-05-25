Arefe Günü bankalar açık mı? 2026 Kurban Bayramı Arefe günü banka çalışma saatleri
Giriş: 25 Mayıs 2026 - 07:10
Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların gündeminde en çok yer alan sorulardan biri “Arefe günü bankalar açık mı, saat kaça kadar hizmet veriyor?” oluyor. Özellikle para transferi, ödeme ve nakit işlemlerini son güne bırakanlar için banka çalışma saatleri büyük önem taşıyor. Peki, arefe günü bankalar açık mı? İşte merak edilen tüm detaylar…
AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?
26 Mayıs 2026 Salı günü idrak edilecek Kurban Bayramı arefesinde bankalar tam gün kapalı değil, ancak yarım gün hizmet veriyor.
Arefe günü banka şubeleri sabah saatlerinde normal mesai düzeninde açılırken, öğleden sonra kapanıyor. Buna göre:
Açılış: 09.00
Kapanış: 12.30 – 13.00 arası
Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
