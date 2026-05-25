        Haberler Bilgi Gündem Arefe günü Borsa açık mı? 2026 Kurban Bayramı arefe günü kargo kaça kadar çalışıyor ve ne zaman kapanıyor?

        Kurban Bayramı ile yatırımcıların gündeminde "Arefe günü Borsa açık mı?" sorusu yer almaya başladı. Resmi tatil takvimi kapsamında işlem planlarını yapmak isteyen kişiler, Borsa İstanbul'un arefe günü hizmet verip vermeyeceğini araştırıyor. Özellikle hisse senedi, vadeli işlem ve yatırım fonu işlemleri yapan yatırımcılar için bayram öncesi seans saatleri büyük önem taşıyor. Peki, 2026 Kurban Bayramı arefe günü Borsa İstanbul açık mı, işlemler kaça kadar sürecek? İşte merak edilen detaylar…

        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 07:03 Güncelleme:
        1

        En çok araştırılan konular arasında Borsa İstanbul’un çalışma saatleri yer alıyor. Arefe gününde resmi kurumlar ve piyasaların mesai düzeni merak edilirken, özellikle borsada işlem yapan vatandaşlar "Borsa arefe günü erken kapanacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Bayram öncesi alım-satım işlemlerini tamamlamak isteyen yatırımcılar için BIST’in seans saatleri kritik önem taşıyor. Peki, 2026 Kurban Bayramı arefe günü Borsa açık mı, saat kaçta kapanacak? İşte merak edilenler…

        2

        26 MAYIS BORSA AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ?

        Kurban Bayramı arefesi nedeniyle 26 Mayıs 2026 Salı günü Borsa İstanbul’da yarım gün işlem yapılacak. Seanslar saat 13.00 itibarıyla sona erecek ve piyasalar günün ikinci yarısında kapalı olacak.

        3

        Arefe günü nedeniyle takas tarihlerinde de değişikliğe gidildi. Buna göre:

        - 26 Mayıs 2026 Salı günü takas işlemi gerçekleştirilmeyecek.

        - 22 Mayıs 2026 Cuma günü yapılan işlemlerin takası, bayram tatili sonrası 1 Haziran 2026 Pazartesi tarihinde tamamlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Bilgi Üniversitesi'ni kapatma kararı iptal edildi
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        'Kılıçdaroğlu bayram sonu genel merkeze gidecek'
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
