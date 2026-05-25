Arefe günü eczaneler açık mı? 2026 Kurban bayramı arefe günü eczaneler kaça kadar çalışıyor?
Kurban Bayramı ile gündemde bu kez "Arefe günü eczaneler açık mı?" sorusu yer aldı. Bayram öncesinde ilaç, reçete ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak isteyen birçok kişi, eczanelerin arefe günü hizmet verip vermeyeceğini araştırmaya başladı. Özellikle kronik hastalar ve düzenli ilaç kullanan kişiler, eczanelerin kapanış saatlerini öğrenmek istiyor. Peki, 2026 Kurban Bayramı arefe günü eczaneler açık mı, saat kaça kadar çalışıyor? İşte merak edilen detaylar…
26 MAYIS AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?
Arefe günü eczaneler saat 13.00'e kadar hizmet verecek. Öğleden sonra ise yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak.
BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?
Kurban Bayramı süresince eczanelerin çalışma düzeni, resmi tatil mevzuatına göre belirlenmektedir. Eczaneler, resmi tatil günlerinde "tam gün" kapalıdır. Bu yıl Kurban Bayramı'nın denk geldiği günler boyunca da Türkiye genelindeki eczaneler hizmet vermeyecek.