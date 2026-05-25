        Arefe günü iftar ne zaman ve saat kaçta? Arefe günü orucu iftar vakti ve saati (26 Mayıs 2026)

        Arefe günü orucu iftar vakti ve saati: Arefe günü iftar ne zaman ve saat kaçta?

        Kurban Bayramı öncesinde arefe günü orucu tutanlar iftar saatlerini mercek altına aldı. Arefe günü orucu, güneşin batması ve akşam ezanının okunmasıyla birlikte açılır. İftar vakti geldiğinde hurma ve su ile oruç açılması sünnet kabul edilir. "Arefe günü iftar saat kaçta?", "Akşam ezanı ne zaman okunacak?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanmaya başlandı. İşte 26 Mayıs 2026 arefe günü iftar vakti ve il il akşam ezanı saatleri…

        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 07:27 Güncelleme:
        İslam aleminde manevi değeri yüksek günlerden biri olarak kabul edilen arefe gününde oruç tutan milyonlarca vatandaş, iftar vakitlerini araştırmaya başladı. Kurban Bayramı arefe günü 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Oruç tutan vatandaşlar akşam ezanının okunmasıyla birlikte iftarlarını açabilecek. İftar saatleri illere göre birkaç dakikalık farklılık gösterebiliyor. Peki, Arefe günü iftar ne zaman ve saat kaçta? İşte detaylar...

        AREFE GÜNÜ İFTAR SAAT KAÇTA?

        2026 yılında Kurban Bayramı arefe günü 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Oruç tutan vatandaşlar akşam ezanının okunmasıyla birlikte iftarlarını açabilecek. İftar saatleri illere göre birkaç dakikalık farklılık gösterebiliyor.

        26 Mayıs 2026 Arefe Günü İftar Saatleri

        Büyükşehirlerde iftar vakitleri şu şekilde:

        İstanbul: İftar yaklaşık 20.32

        Ankara: İftar yaklaşık 20.10

        İzmir: İftar yaklaşık 20.32

        Vatandaşların bulundukları ilin kesin iftar saatini Diyanet’in resmi imsakiye bilgileri üzerinden kontrol etmeleri öneriliyor.

        Arefe Günü Orucu Ne Zaman Açılır?

        Arefe günü orucu, güneşin batması ve akşam ezanının okunmasıyla birlikte açılır. İftar vakti geldiğinde hurma ve su ile oruç açılması sünnet kabul edilir.

        İftarda Okunacak Dua

        İftar sırasında sıkça okunan dua şu şekildedir:

        “Allahümme inni leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve ala rızkıke eftartü.”

        Türkçe anlamı ise şöyledir:

        “Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana iman ettim, sana güvendim ve senin verdiğin rızıkla orucumu açtım.”

        Arefe Günü Orucunun Fazileti

        Arefe günü tutulan orucun faziletli olduğu hadislerde belirtiliyor. Bu mübarek günde tutulan orucun geçmiş ve gelecek yılın günahlarına kefaret olmasının umulduğu ifade ediliyor. Bu nedenle milyonlarca Müslüman arefe gününü oruç ve ibadetle geçiriyor.

        Arefe Gününde Yapılacak İbadetler

        Arefe gününde oruç tutmanın yanı sıra dua etmek, Kur’an okumak, istiğfar çekmek ve sadaka vermek tavsiye edilen ibadetler arasında yer alıyor. Müslümanlar bu özel günü manevi hazırlıklarla değerlendirmeye çalışıyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
