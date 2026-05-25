Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Arefe günü kargolar açık mı ve çalışıyor mu? 2026 PTT Kargo, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo ve Sürat Kargo Arefe günü kaçta kapanıyor?

        Arefe günü kargolar açık mı ve çalışıyor mu? Arefe günü kargolar dağıtım yapacak mı?

        Kurban Bayramı öncesinde gönderi yapmak isteyen vatandaşlar "Arefe günü kargolar açık mı, çalışıyor mu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. PTT Kargo, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo ve Sürat Kargo'nun 2026 arefe günü çalışma saatleri ve kapanış saatleri merak konusu oldu. Peki, "Arefe günü kargolar açık mı ve çalışıyor mu? Arefe günü kargolar dağıtım yapacak mı?" İşte 2026 bayram öncesi Arefe günü kargoların çalışma durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 07:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Arefe gününün yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca kişi kargo şirketlerinin çalışma durumunu araştırmaya başladı. Özellikle internet alışverişlerinin yoğunlaştığı bayram döneminde “Arefe günü kargolar açık mı?”, “Kargolar saat kaça kadar çalışıyor?” ve “PTT Kargo, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo ve Sürat Kargo dağıtım yapacak mı?” soruları arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer aldı. İşte detaylar...

        2

        AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

        2026 yılında Kurban Bayramı arefe günü resmi tatil kapsamında yarım gün olarak uygulanacak. Bu nedenle birçok kargo firması sabah saatlerinden öğleye kadar hizmet vermeye devam edecek. Genel uygulamaya göre özel kargo şirketlerinin büyük bölümü saat 12.30 ile 13.00 arasında şubelerini kapatıyor.

        3

        PTT Kargo Arefe Günü Çalışıyor mu?

        PTT Kargo arefe günü yarım gün hizmet verecek. PTT şubelerinin genel olarak saat 12.30’a kadar açık olması bekleniyor. Öğleden sonra ise resmi tatil nedeniyle işlemler durdurulacak.

        4

        Yurtiçi Kargo Kaçta Kapanacak?

        Yurtiçi Kargo arefe günü sabah saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. Şubelerin yoğunluğa göre değişebilmekle birlikte çoğunlukla saat 13.00 civarında kapanması bekleniyor.

        Aras Kargo Arefe Günü Açık mı?

        Aras Kargo şubelerinin de arefe günü yarım gün mesai düzeniyle çalışması bekleniyor. Sabah saatlerinde kargo kabulü ve dağıtım işlemleri yapılırken öğleden sonra hizmet verilmeyecek.

        MNG Kargo ve Sürat Kargo Çalışma Saatleri

        MNG Kargo ile Sürat Kargo şubelerinin de diğer özel kargo firmaları gibi arefe günü öğle saatlerine kadar açık olması öngörülüyor. Bazı şubelerde dağıtım operasyonlarının kısa süreli devam edebileceği belirtilirken, müşteri kabul işlemlerinin çoğunlukla 12.30-13.00 arasında sona ermesi bekleniyor.

        Bayramda Kargolar Dağıtım Yapacak mı?

        Kurban Bayramı’nın başlamasıyla birlikte PTT ve özel kargo firmalarının büyük bölümünde dağıtım hizmetleri durdurulacak. Kargo şirketlerinin normal çalışma düzenine bayram tatili sonrasında dönmesi bekleniyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına gönderilerini arefe günü öğle saatlerinden önce teslim etmeleri öneriliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hatayda 3 kişinin öldüğü sağanakta sele kapılarak kaybolan 2 genç aranıyor

        Hatay'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği sağanakta sele kapılarak kaybolan 2 genci arama çalışmaları, dron ve iz takip köpeklerinin desteğiyle devam ediyor. (AA)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bilgi Üniversitesi’ni kapatma kararı iptal edildi
        Bilgi Üniversitesi’ni kapatma kararı iptal edildi
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        'Kılıçdaroğlu bayram sonu genel merkeze gidecek'
        'Kılıçdaroğlu bayram sonu genel merkeze gidecek'
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi