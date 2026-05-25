2026 Kurban Bayramı Arefe Günü kuyumcular açık mı? 26 Mayıs Salı kuyumcular açık mı?
2026 Kurban Bayramı yaklaşırken "arefe günü kuyumcular açık mı?" sorusu vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Özellikle altın alım-satımı yapmak isteyenler, bayram öncesi kuyumcuların çalışma saatlerini merak ediyor. Peki Arefe günü kuyumcular açık mı? Ayrıntılar haberimizde.
AREFE GÜNÜ KUYUMCULAR ÇALIŞIYOR MU?
Genel uygulamaya göre kuyumcular, özel sektör işletmesi oldukları için arefe günlerinde hizmet vermeye devam edebiliyor. Ancak bu durum zorunlu bir çalışma düzenine bağlı değil; her kuyumcu kendi kararına göre açık ya da kapalı olabiliyor.
2026 Kurban Bayramı arefe günü kuyumcular için net bir kapalı/kapalıdır durumu yoktur. Çoğu kuyumcu açık olurken, çalışma saatleri işletmeye göre değişiklik göstermektedir.