AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

Arefe günü bu yıl 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. BİM, A101, ŞOK, Migros gibi zincir marketlerin arefe günü kapalı olacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Daha önceki dini bayramlar göz önünde bulundurulduğunda arefe günü BİM, A101, ŞOK ve Migros müşterilerine hizmet vermeye devam etmişti.

Buna göre, BİM, A101, ŞOK, Migros gibi zincir marketler ile Tarım Kooperatif Marketleri 26 Mayıs Salı arefe günü her zaman olduğu gibi saat 09.00’da açılacak ve saat 21.00’de kapanacak. Bazı il ve ilçelerde marketlerin çalışma saatleri değişiklik gösterebilir.