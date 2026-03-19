Ramazan Bayramı arifesi, bu yıl 19 Mart Perşembe günü idrak ediliyor. Bayramı müjdeleyen arefe (arife) gününde milyonlarca Müslüman, sevdiklerine günün anlam ve önemine uygun mesajlar ileterek gönül bağlarını kuvvetlendirmek istiyor. Bu mübarek günde ailesine, akrabalarına, arkadaşlarına güzel dileklerde bulunmak isteyenler Arefe günü mesajları resimli ve yazılı seçeneklerini değerlendiriyor. 2026 yılına özel yeni ve farklı Arefe mesajları haberturk.com tarafından derlendi. İşte Facebook, Whatsapp, X ve Instagram'dan paylaşabileceğiniz en güzel, anlamlı, hadisli, dualı, kısa, uzun ve resimli Ramazan Bayramı Arefe günü mesajları ve sözleri...
Yılın ilk dini bayramı geldi çattı. İslam alemi, 20 Mart Cuma sabahı Ramazan Bayramı'nı karşılayacak. Bayramdan bir gün öncesi olan 19 Mart Perşembe günü ise arife idrak ediliyor. Bu sebeple önemi hadisler ile ifade edilen Arefe gününe özel mesajlar yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu mübarek günde eşe, dosta, akrabaya kısacası sevdiklerine ''Arefe Gününüz Mübarek Olsun'' dileklerini iletmek isteyenler için yeni ve farklı Arefe mesajları resimli ve yazılı seçenekleriyle haberimizde yer alıyor.
EN GÜZEL AREFE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2026
Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Arefe gününüz mübarek olsun.
Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.
Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.
Adaletin terazisi, varlığın yaratıcısı, merhametin tek göstergesi olan yüce yaratan Allah hayırlı dualarda bulunan müminlerinin dualarını kabul eder. Arefe gününüz kutlu olsun.
Kalbimizde Ramazan'a veda etmenin hüznü ve Bayram'a kavuşmanın neşesi. Vefat eden sevdiklerimiz başta olmak üzere, hepimiz için rahmet, mağfiret ve azaptan kurtuluş diliyoruz.
Sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram yaşamanız dileklerimle. Arefe gününüzü ve şimdiden bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.
AREFE GÜNÜ İLE İLGİLİ HADİSLER
Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.s) şöyle buyurdu: "Allah'ın cehennemden en fazla kulunu âzâd ettiği gün Arefe günüdür."(Müslim, Hac, 436)
"Her kim Allah (c.c) rızası niyetiyle Arefe gününde sadaka verirse, Allah Te'âlâ o kişiden bunu kabul eder ve bu, sene boyunca veremediği bütün sadakaların sevabına yetişmiş olur." (Hakimü't-Tirmizî, Esrâru'l-Hac.)
Allah'tan Arefe günü orucunun öncesindeki ve sonrasındaki sene(nin günahlarına) keffaret olmasını umarım." (Muslim)
KISA AREFE GÜNÜ MESAJLARI
Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli arefe dileğiyle.
Bayramı muştulayan arife günü ne güzel gündür. Arife günümüz mübarek olsun.
Dostlukların birleştiği, kardeşliğin hiç bitmediği, nice güzel bayramları muştulayan Arefe gününüz mübarek olsun.
Hayatınızdaki tüm bekleyişlerin Arefe günü bayramı beklediğiniz gibi olması dileklerimle.
Duanın hayırlısı Arefe günü yapılan duadır. Bayrama kavuşmanızı dileyin.
Bugün kulların bayram sabahına günahsız ve temiz olarak çıkacaklarını müjdeledikleri bir gündür. Hayırlı olsun.
Bu mübarek ayda, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin. Arefe gününüz mübarek olsun.
Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.
UZUN AREFE HÜNÜ MESAJLARI
Ramazan Bayramı'nın arefe günü geldi çattı, bu mübarek günün tüm İslam aleminde sevgi, saygı, ve hoşgörü ile geçmesini diliyorum. Tüm dualarımızın kabul olmasını, bayramın huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Bayramınız mübarek olsun.
Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz günler olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.
Ramazan ayı boyunca oruç tutarak ruhumuzu arındırdık, dualarımızı yükselttik. Şimdi Ramazan Bayramı'nın arefe günü geldi, Rabbimiz dualarımızı kabul etsin, hayatımıza sağlık, huzur ve Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun.
Ramazan ayı boyunca oruçla bedenimizi arındırdık, arefe günü ise kalplerimizi temizleyeceğiz. Dualarımızın kabul olması, hayatımıza mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle, Ramazan Bayramı'nın arefe gününü kutlarım.
Ramazan ayının son günü geldi, kalplerimizi dopdolu bir sevgiyle doldurarak Ramazan Bayramı'na hazırlanıyoruz. Tüm Müslüman kardeşlerimizin sevdikleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmelerini dilerim. Arefe gününüz mübarek olsun.
Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun.
Ramazan Bayramı'nın arefe gününde, geçtiğimiz ay boyunca yaptığımız ibadetlerin ve duaların kabul olması dileğiyle, tüm Müslüman kardeşlerimin bayramını kutlarım. Allah sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur içinde nice bayramlar görmeyi nasip etsin.
Ramazan Bayramı'nın arefe günü, her zaman olduğu gibi birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyor. İnşallah bu güzel gün, tüm dünyanın barış, huzur ve sevgiyle dolu bir geleceğe yürümesine vesile olur. Bayramınız mübarek olsun.
RESİMLİ AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2026
En güzel bayramlara hep birlikte sağlıkla ve huzurla erişebilmek duasıyla.. Arefe gününüz mübarek olsun.
Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize.
Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir gün diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Arefe gününüz kutlu olsun.
Bugünün feyiz ve bereketi üzerinizden eksik olmasın. Niyetleriniz makbul, amelleriniz kabul olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.
Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.
Sadece çocukların değil, tüm insanlığın adeta çocuk heyecanı ile bayramı beklediği günlerin sonuncuna geldik. Arefe gününüz kutlu olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.
YENİ VE FARKLI AREFE GÜNÜ MESAJLARI
Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun.
Ramazan ayının ardından gelen bayramın arefe gününde, tüm İslam aleminin birlik ve beraberlik içinde olmasını temenni ediyorum. Bayramınızın sevdiklerinizle birlikte huzur ve neşe içinde geçmesini dilerim.
Arefe gününde vefat eden yakınlarımızın belki de en çok ziyaret edildiği bu günlerde sizlerin de sevenleriniz hiç eksik olmasın. Gününüz kutlu olsun.
Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun! Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
Ramazan ayı bize sabrı, paylaşmayı ve sevgiyi öğretti. Arefe günü dualarımızı ederek bu öğretilerimizi pekiştiriyoruz. Rabbim tüm dualarımızı kabul etsin, İslam aleminin barış ve huzuruna katkı sağlasın. Bayramınız kutlu olsun.
Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, Arefe gününüz kutlu olsun.
Oruçlarınızın sevabıyla günahlarınızdan arındığınız bir Arefe günü olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.
Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Arefe dileğiyle.
Arefe günü tutulan oruç ile Ramazan'a veda ediyoruz. Allah seneye de bizleri Ramazan'a ulaştırsın inşallah.
Ramazan ayı boyunca edilen duaların ve yapılan ibadetlerin karşılığı Ramazan Bayramı'nda tüm Müslüman kardeşlerimizle birlikte kutlanacak. Bu anlamlı günün, ülkemiz ve İslam aleminin barış ve huzuruna katkı sağlamasını diliyorum. Bayramınız mübarek olsun.
Duanın hayırlısı Arefe günü yapılan duadır. Bayrama kavuşmanızı dileyin… Arefe gününüzün en güzel bayramları sizlere ulaştırması duasıyla. Gününüz mübarek olsun.