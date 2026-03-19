UZUN AREFE HÜNÜ MESAJLARI

Ramazan Bayramı'nın arefe günü geldi çattı, bu mübarek günün tüm İslam aleminde sevgi, saygı, ve hoşgörü ile geçmesini diliyorum. Tüm dualarımızın kabul olmasını, bayramın huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Bayramınız mübarek olsun.

Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz günler olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Ramazan ayı boyunca oruç tutarak ruhumuzu arındırdık, dualarımızı yükselttik. Şimdi Ramazan Bayramı'nın arefe günü geldi, Rabbimiz dualarımızı kabul etsin, hayatımıza sağlık, huzur ve Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun.

Ramazan ayı boyunca oruçla bedenimizi arındırdık, arefe günü ise kalplerimizi temizleyeceğiz. Dualarımızın kabul olması, hayatımıza mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle, Ramazan Bayramı'nın arefe gününü kutlarım.