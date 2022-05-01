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Arefe günü mesajları ve sözleri! 2022 En güzel, uzun, kısa, yazılı, ayetli, hadisli, dualı ve resimli Arefe günü mesajları

Arefe günü mesajları, 1 Mayıs Pazar gününün gelişiyle gündeme geldi. Bugün 11 ayın Sultanı Ramazan ayının son günü, yani Arefe günü. Yarın 2 Mayıs Pazartesi günü itibariyle Mübarek Ramazan Bayramı tüm İslam alemince idrak edilecek. Arefe gününün gelişiyle birlikte sevdiklerine Arefe Gününüz Kutlu Olsun demek isteyen binlerce Müslüman arefe günü mesajlarını araştırıyor. İşte 2022 en güzel, uzun, kısa, ayetli, hadisli, dualı ve resimli Arefe günü mesajları

  • 01
    Arefe günü mesajları ve kutlama sözleri! 2022 En güzel, uzun, kısa, yazılı, ayetli, hadisli, dualı ve resimli Arefe günü mesajları ile sevdiklerinize Arefe Gününüz Kutlu Olsun mesajı gönderin

    Bayramın müjdesicisi olan Arefe günü mesajları ve kutlama sözleri en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre arefe günü 1 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'na çok az bir zaman dilimi kala 2022 Arefe günü mesajları ve sözleri araştırmaları hız kazandı. Binlerce Müslüman sevdiklerine WhatsApp'tan ve SMS ile en güzel, uzun, kısa, ayetli, hadisli, dualı ve resimli Arefe günü mesajları ile Arefe Gününüz Kutlu Olsun mesajı göndermek istiyor.
  • 02
    Arefe günü mesajları ve kutlama sözleri! 2022 En güzel, uzun, kısa, yazılı, ayetli, hadisli, dualı ve resimli Arefe günü mesajları ile sevdiklerinize Arefe Gününüz Kutlu Olsun mesajı gönderin

    AREFE GÜNÜ MESAJLARI

    Her gününüzün bayramı müjdeleyen arefe günü gibi olması duasıyla. Bugün Arefe! Mükâfatından mahrum kalmayalım. Hayırlısı ile bayrama kavuşmak dileğiyle…

    Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize.
  • 03
    Arefe günü mesajları ve kutlama sözleri! 2022 En güzel, uzun, kısa, yazılı, ayetli, hadisli, dualı ve resimli Arefe günü mesajları ile sevdiklerinize Arefe Gününüz Kutlu Olsun mesajı gönderin

    Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz günler olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

    Allah hiçbir günde Arefe günündeki kadar çok kişiyi cehennemden azat etmez. Arefe günü kutlu olsun.
  • 04
    Arefe günü mesajları ve kutlama sözleri! 2022 En güzel, uzun, kısa, yazılı, ayetli, hadisli, dualı ve resimli Arefe günü mesajları ile sevdiklerinize Arefe Gününüz Kutlu Olsun mesajı gönderin

    Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

    En güzel bayramlara hep birlikte sağlıkla ve huzurla erişebilmek dileğiyle Arefe gününüz kutlu olsun.
  • 05
    Arefe günü mesajları ve kutlama sözleri! 2022 En güzel, uzun, kısa, yazılı, ayetli, hadisli, dualı ve resimli Arefe günü mesajları ile sevdiklerinize Arefe Gününüz Kutlu Olsun mesajı gönderin

    AREFE GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

    Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan Bayramı diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

    Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun.
  • 06
    Arefe günü mesajları ve kutlama sözleri! 2022 En güzel, uzun, kısa, yazılı, ayetli, hadisli, dualı ve resimli Arefe günü mesajları ile sevdiklerinize Arefe Gününüz Kutlu Olsun mesajı gönderin

    Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, Arefe gününüz kutlu olsun.

    Arefe gününüzü kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice güzel günlere erişmenizi Allah’tan niyaz ederiz.
  • 07
    Arefe günü mesajları ve kutlama sözleri! 2022 En güzel, uzun, kısa, yazılı, ayetli, hadisli, dualı ve resimli Arefe günü mesajları ile sevdiklerinize Arefe Gününüz Kutlu Olsun mesajı gönderin

    Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve Arefe gününüz mübarek olsun.

    Hayatınızdaki tüm bekleyişlerin Arefe günü bayramı beklediğiniz gibi olması dileklerimle.
  • 08
    Arefe günü mesajları ve kutlama sözleri! 2022 En güzel, uzun, kısa, yazılı, ayetli, hadisli, dualı ve resimli Arefe günü mesajları ile sevdiklerinize Arefe Gününüz Kutlu Olsun mesajı gönderin

    AREFE GÜNÜMÜZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

    Bugün Arefe! Mükâfatından mahrum kalmayalım. Hayırlısı ile bayrama kavuşmak dileğiyle#Arefe gününüz kutlu olsun.

    Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.
  • 09
    Arefe günü mesajları ve kutlama sözleri! 2022 En güzel, uzun, kısa, yazılı, ayetli, hadisli, dualı ve resimli Arefe günü mesajları ile sevdiklerinize Arefe Gününüz Kutlu Olsun mesajı gönderin

    Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günler dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

    Oruçlarınızın sevabıyla günahlarınızdan arındığınız bir Arefe günü olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.
  • 10
    Arefe günü mesajları ve kutlama sözleri! 2022 En güzel, uzun, kısa, yazılı, ayetli, hadisli, dualı ve resimli Arefe günü mesajları ile sevdiklerinize Arefe Gününüz Kutlu Olsun mesajı gönderin

    Dostlukların birleştiği, kardeşliğin hiç bitmediği, nice güzel bayramları muştulayan Arefe gününüz mübarek olsun.

    Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun! Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
  • 11
    Arefe günü mesajları ve kutlama sözleri! 2022 En güzel, uzun, kısa, yazılı, ayetli, hadisli, dualı ve resimli Arefe günü mesajları ile sevdiklerinize Arefe Gününüz Kutlu Olsun mesajı gönderin

    EN GÜZEL, ANLAMLI VE RESİMLİ AREFE GÜNÜ MESAJLARI

    Kalbimizde Ramazan’a veda etmenin hüznü ve Bayram’a kavuşmanın neşesi. Vefat eden sevdiklerimiz başta olmak üzere, hepimiz için rahmet, mağfiret ve azaptan kurtuluş diliyoruz.

    Bugünün feyiz ve bereketi üzerinizden eksik olmasın. Niyetleriniz makbul, amelleriniz kabul olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.
  • 12
    Arefe günü mesajları ve kutlama sözleri! 2022 En güzel, uzun, kısa, yazılı, ayetli, hadisli, dualı ve resimli Arefe günü mesajları ile sevdiklerinize Arefe Gününüz Kutlu Olsun mesajı gönderin

    Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir gün diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. sozadresi.com Arefe gününüz kutlu olsun.

    Sadece çocukların değil, tüm insanlığın adeta çocuk heyecanı ile bayramı beklediği günlerin sonuncuna geldik. Arefe gününüz kutlu olsun.
  • 13
    Arefe günü mesajları ve kutlama sözleri! 2022 En güzel, uzun, kısa, yazılı, ayetli, hadisli, dualı ve resimli Arefe günü mesajları ile sevdiklerinize Arefe Gününüz Kutlu Olsun mesajı gönderin

    Duanın hayırlısı Arefe günü yapılan duadır. Bayrama kavuşmanızı dileyin… Arefe gününüzün en güzel bayramları sizlere ulaştırması duasıyla. Gününüz mübarek olsun.

    Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Arefe dileğiyle.
  • 14
    Arefe günü mesajları ve kutlama sözleri! 2022 En güzel, uzun, kısa, yazılı, ayetli, hadisli, dualı ve resimli Arefe günü mesajları ile sevdiklerinize Arefe Gününüz Kutlu Olsun mesajı gönderin

    HADİSLİ, AYETLİ VE DUALI AREFE GÜNÜ MESAJLARI

    Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun.

    Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, arefe gününüz kutlu olsun.
  • 15
    Arefe günü mesajları ve kutlama sözleri! 2022 En güzel, uzun, kısa, yazılı, ayetli, hadisli, dualı ve resimli Arefe günü mesajları ile sevdiklerinize Arefe Gününüz Kutlu Olsun mesajı gönderin

    Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz günler olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

    Bu mübarek ayda, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin. Arefe gününüz mübarek olsun.
  • 16
    Arefe günü mesajları ve kutlama sözleri! 2022 En güzel, uzun, kısa, yazılı, ayetli, hadisli, dualı ve resimli Arefe günü mesajları ile sevdiklerinize Arefe Gününüz Kutlu Olsun mesajı gönderin

    Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.

    Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.
  • 17
    Arefe günü mesajları ve kutlama sözleri! 2022 En güzel, uzun, kısa, yazılı, ayetli, hadisli, dualı ve resimli Arefe günü mesajları ile sevdiklerinize Arefe Gününüz Kutlu Olsun mesajı gönderin

    ARİFE (AREFE) NE DEMEK?

    Arife sözcüğü en geç 1400'lü yıllarda Arapça "arafat" (irfan, bilme) sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. 
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    Arefe günü mesajları ve kutlama sözleri! 2022 En güzel, uzun, kısa, yazılı, ayetli, hadisli, dualı ve resimli Arefe günü mesajları ile sevdiklerinize Arefe Gününüz Kutlu Olsun mesajı gönderin

    Muhtemelen "geleceği haber verme" anlamındaki irafat sözcüğünden gelir. Arapça orijinalinin etkisiyle Türkçede arefe şeklinde kullanımına da rastlanır. 
  • 19
    Arefe günü mesajları ve kutlama sözleri! 2022 En güzel, uzun, kısa, yazılı, ayetli, hadisli, dualı ve resimli Arefe günü mesajları ile sevdiklerinize Arefe Gününüz Kutlu Olsun mesajı gönderin

    Sözcük "Arefe" haliyle Türkçede kadın ismi olarak da kullanılır. Arife sözcüğünün Türkçede "herhangi bir şeyden önceki gün" anlamında kullanımına ise ilk kez 1945 yılında rastlanır.
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    Arefe günü mesajları ve kutlama sözleri! 2022 En güzel, uzun, kısa, yazılı, ayetli, hadisli, dualı ve resimli Arefe günü mesajları ile sevdiklerinize Arefe Gününüz Kutlu Olsun mesajı gönderin
  • 21
    Arefe günü mesajları ve kutlama sözleri! 2022 En güzel, uzun, kısa, yazılı, ayetli, hadisli, dualı ve resimli Arefe günü mesajları ile sevdiklerinize Arefe Gününüz Kutlu Olsun mesajı gönderin
  • 22
    Arefe günü mesajları ve kutlama sözleri! 2022 En güzel, uzun, kısa, yazılı, ayetli, hadisli, dualı ve resimli Arefe günü mesajları ile sevdiklerinize Arefe Gününüz Kutlu Olsun mesajı gönderin
  • 23
    Arefe günü mesajları ve kutlama sözleri! 2022 En güzel, uzun, kısa, yazılı, ayetli, hadisli, dualı ve resimli Arefe günü mesajları ile sevdiklerinize Arefe Gününüz Kutlu Olsun mesajı gönderin
  • 24
    Arefe günü mesajları ve kutlama sözleri! 2022 En güzel, uzun, kısa, yazılı, ayetli, hadisli, dualı ve resimli Arefe günü mesajları ile sevdiklerinize Arefe Gününüz Kutlu Olsun mesajı gönderin
  • 25
    Arefe günü mesajları ve kutlama sözleri! 2022 En güzel, uzun, kısa, yazılı, ayetli, hadisli, dualı ve resimli Arefe günü mesajları ile sevdiklerinize Arefe Gününüz Kutlu Olsun mesajı gönderin
  • 26
    Arefe günü mesajları ve kutlama sözleri! 2022 En güzel, uzun, kısa, yazılı, ayetli, hadisli, dualı ve resimli Arefe günü mesajları ile sevdiklerinize Arefe Gününüz Kutlu Olsun mesajı gönderin
  • 27
    Arefe günü mesajları ve kutlama sözleri! 2022 En güzel, uzun, kısa, yazılı, ayetli, hadisli, dualı ve resimli Arefe günü mesajları ile sevdiklerinize Arefe Gününüz Kutlu Olsun mesajı gönderin
  • 28
    Arefe günü mesajları ve kutlama sözleri! 2022 En güzel, uzun, kısa, yazılı, ayetli, hadisli, dualı ve resimli Arefe günü mesajları ile sevdiklerinize Arefe Gününüz Kutlu Olsun mesajı gönderin
  • 29
    Arefe günü mesajları ve kutlama sözleri! 2022 En güzel, uzun, kısa, yazılı, ayetli, hadisli, dualı ve resimli Arefe günü mesajları ile sevdiklerinize Arefe Gününüz Kutlu Olsun mesajı gönderin

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