Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Arefe günü namazı nasıl kılınır ve niyet edilir? Arefe günü namazı var mı?

        Arefe günü namaz kılınır mı? Arefe günü namazı nasıl kılınır?

        Kurban Bayramı'nın habercisi olan arefe günü, İslam dünyasında manevi değeri yüksek özel günlerden biridir. Bu mübarek günde yapılacak ibadetler ve özellikle namaz konusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. "Arefe günü namaz kılınır mı, arefe günü namazı nasıl kılınır?" soruları da en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 07:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arefe günü namazı nasıl kılınır?

        Kurban Bayramı öncesindeki arefe günü, İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip özel zaman dilimlerinden biri olarak kabul edilir. Bu anlamlı günde yapılacak ibadetler ve özellikle namaz konusu, vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. “Arefe günü namaz kılınır mı, arefe günü namazı nasıl eda edilir?” soruları ise merak edilen başlıkların başında geliyor.

        AREFE GÜNÜ NAMAZI NASIL KILINIR?

        Arefe gününe özel belirlenmiş bir namaz şekli yoktur. Ancak nafile namaz kılmak isteyenler şu şekilde ibadet edebilir:

        2 rekat nafile namaz kılınışı:

        Niyet edilir (Allah rızası için nafile namaz kılmaya)

        Tekbir alınarak namaza başlanır

        Subhaneke okunur

        Fatiha ve ardından bir sure okunur

        Rükû ve secde yapılır

        İkinci rekata kalkılır

        Fatiha ve sure okunur

        Rükû ve secdeler tamamlanır

        Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur

        Selam verilerek namaz tamamlanır

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hatayda 3 kişinin öldüğü sağanakta sele kapılarak kaybolan 2 genç aranıyor

        Hatay'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği sağanakta sele kapılarak kaybolan 2 genci arama çalışmaları, dron ve iz takip köpeklerinin desteğiyle devam ediyor. (AA)

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bilgi Üniversitesi’ni kapatma kararı iptal edildi
        Bilgi Üniversitesi’ni kapatma kararı iptal edildi
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        'Kılıçdaroğlu bayram sonu genel merkeze gidecek'
        'Kılıçdaroğlu bayram sonu genel merkeze gidecek'
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi