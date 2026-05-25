Kurban Bayramı öncesindeki arefe günü, İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip özel zaman dilimlerinden biri olarak kabul edilir. Bu anlamlı günde yapılacak ibadetler ve özellikle namaz konusu, vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. “Arefe günü namaz kılınır mı, arefe günü namazı nasıl eda edilir?” soruları ise merak edilen başlıkların başında geliyor.

AREFE GÜNÜ NAMAZI NASIL KILINIR?

Arefe gününe özel belirlenmiş bir namaz şekli yoktur. Ancak nafile namaz kılmak isteyenler şu şekilde ibadet edebilir:

2 rekat nafile namaz kılınışı:

Niyet edilir (Allah rızası için nafile namaz kılmaya)

Tekbir alınarak namaza başlanır

Subhaneke okunur

Fatiha ve ardından bir sure okunur

Rükû ve secde yapılır

İkinci rekata kalkılır

Fatiha ve sure okunur

Rükû ve secdeler tamamlanır

Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur

Selam verilerek namaz tamamlanır