Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Arefe günü ne yapılır? Arefe gününde yapılması tavsiye edilenler

        Kurban Bayramı Arefe günü neler yapılır? Arefe nedir, neden önemlidir?

        Kurban Bayramı'nın habercisi olan arefe günü, hem dini hem de kültürel açıdan büyük bir öneme sahiptir. Bayram öncesi hazırlıkların tamamlandığı bu özel günde, ibadetler artırılır, kabir ziyaretleri yapılır ve ihtiyaç sahipleri gözetilir. Peki, Kurban Bayramı arefe günü ne yapılır? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 07:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arefe günü ne yapılır?

        Kurban Bayramı’nın habercisi olan arefe günü, hem dini hem de kültürel açıdan büyük bir öneme sahiptir. Bayram öncesi hazırlıkların tamamlandığı bu özel günde, ibadetler artırılır, kabir ziyaretleri yapılır ve ihtiyaç sahipleri gözetilir. Peki, Kurban Bayramı arefe günü ne yapılır? İşte detaylar…

        AREFE GÜNÜ NEDİR, NEDEN ÖNEMLİDİR?

        Arefe günü, Kurban Bayramı’ndan bir gün öncesine verilen isimdir. İslam dünyasında manevi değeri oldukça yüksek olan bu gün, ibadet ve dua ile geçirilmesi tavsiye edilen zamanlardan biridir. Özellikle günahların affı için yapılan duaların kabulüne vesile olduğu kabul edilir.

        REKLAM

        AREFE GÜNÜ NELER YAPILIR?

        Arefe günü, ibadetlerin yoğunlaştığı bir gündür. Bu özel günde yapılabilecek başlıca ibadetler şunlardır:

        Oruç tutmak: Arefe gününde oruç tutmanın faziletli olduğu kabul edilir.

        Dua ve tövbe etmek: Gün boyunca bol bol dua edilmesi ve istiğfar getirilmesi önerilir.

        Kur’an okumak: Manevi atmosferi güçlendirmek için Kur’an-ı Kerim okunur.

        Zikir çekmek: Tesbih, tahmid ve tekbirlerle Allah anılır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Rusya Kiev'e dron saldırısı başlattı

        Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik balistik füze ve drone saldırısı başlattı. Başkentte peş peşe patlama sesleri duyuldu. 

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bilgi Üniversitesi’ni kapatma kararı iptal edildi
        Bilgi Üniversitesi’ni kapatma kararı iptal edildi
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        'Kılıçdaroğlu bayram sonu genel merkeze gidecek'
        'Kılıçdaroğlu bayram sonu genel merkeze gidecek'
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi