Kurban Bayramı’nın habercisi olan arefe günü, hem dini hem de kültürel açıdan büyük bir öneme sahiptir. Bayram öncesi hazırlıkların tamamlandığı bu özel günde, ibadetler artırılır, kabir ziyaretleri yapılır ve ihtiyaç sahipleri gözetilir. Peki, Kurban Bayramı arefe günü ne yapılır? İşte detaylar…

AREFE GÜNÜ NEDİR, NEDEN ÖNEMLİDİR?

Arefe günü, Kurban Bayramı’ndan bir gün öncesine verilen isimdir. İslam dünyasında manevi değeri oldukça yüksek olan bu gün, ibadet ve dua ile geçirilmesi tavsiye edilen zamanlardan biridir. Özellikle günahların affı için yapılan duaların kabulüne vesile olduğu kabul edilir.

AREFE GÜNÜ NELER YAPILIR?

Arefe günü, ibadetlerin yoğunlaştığı bir gündür. Bu özel günde yapılabilecek başlıca ibadetler şunlardır:

Oruç tutmak: Arefe gününde oruç tutmanın faziletli olduğu kabul edilir.

Dua ve tövbe etmek: Gün boyunca bol bol dua edilmesi ve istiğfar getirilmesi önerilir.

Kur’an okumak: Manevi atmosferi güçlendirmek için Kur’an-ı Kerim okunur.

Zikir çekmek: Tesbih, tahmid ve tekbirlerle Allah anılır.