Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Arefe Günü ne zaman? Ramazan Bayramı arefesi hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?

        Arefe Günü ne zaman? Ramazan Bayramı arefesi hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?

        Ramazan Bayramı öncesinde idrak edilecek olan Arefe Günü tarihi belli oldu. Tatil planı yapan vatandaşlar, Ramazan Bayramı tarihini göre programlarına yön verecek. Peki Arefe Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 16:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ramazan Bayramı tarihinin yaklaşmasıyla birlikte gözler arife tarihine çevrildi. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı bu yıl mart ayının son günlerinde kutlanacak. Peki, arefe ne zaman, hangi güne denk geliyor?

        2

        RAMAZAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak ve 22 Mart 2026 Pazar günü sona erecek.

        3

        Ramazan Bayramı arefe günü 19 Mart Perşembe günü idrak edilecek.Mevzuatta yer alan bilgiye göre Ramazan Bayramı; arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gün resmi tatildir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        Çinli iş insanını bu kadın ölüme götürdü!
        Çinli iş insanını bu kadın ölüme götürdü!
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Tam 20 km sürüklendi! Kaputtaki dehşeti anlattı!
        Tam 20 km sürüklendi! Kaputtaki dehşeti anlattı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Anne ile yavrusunu ölümsüzleştirdi! Birinci seçildi
        Anne ile yavrusunu ölümsüzleştirdi! Birinci seçildi
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        İngiltere'de kadavradan rahimle ilk doğum
        İngiltere'de kadavradan rahimle ilk doğum
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Sarayda çıplak masaj
        Sarayda çıplak masaj
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!