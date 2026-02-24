Arefe Günü ne zaman? Ramazan Bayramı arefesi hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?
Ramazan Bayramı öncesinde idrak edilecek olan Arefe Günü tarihi belli oldu. Tatil planı yapan vatandaşlar, Ramazan Bayramı tarihini göre programlarına yön verecek. Peki Arefe Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?
Giriş: 24.02.2026 - 16:54
Ramazan Bayramı tarihinin yaklaşmasıyla birlikte gözler arife tarihine çevrildi. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı bu yıl mart ayının son günlerinde kutlanacak. Peki, arefe ne zaman, hangi güne denk geliyor?
RAMAZAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak ve 22 Mart 2026 Pazar günü sona erecek.
Ramazan Bayramı arefe günü 19 Mart Perşembe günü idrak edilecek.Mevzuatta yer alan bilgiye göre Ramazan Bayramı; arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gün resmi tatildir.
