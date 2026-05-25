        Arefe günü nedir ve ne anlama gelir? Arefe gününün önemi ve fazileti

        Arefe günü nedir ve ne anlama gelir? Arefe gününün önemi ve fazileti

        Kurban Bayramı ile birlikte arefe gününün anlamı ve dini önemi yeniden gündeme geldi. Bayramdan önceki gün olarak bilinen arefe, İslam dünyasında ibadet, dua ve manevi hazırlık günü olarak kabul ediliyor. Özellikle oruç, zikir, istiğfar ve Kur'an tilavetiyle değerlendirilen bu özel günün fazileti yoğun şekilde araştırılıyor. "Arefe günü nedir, neden önemlidir?" soruları internet üzerinde en çok aratılan başlıklar arasında yer alırken, arefe gününde yapılması tavsiye edilen ibadetler de merak konusu oldu. İşte arefe gününün anlamı ve faziletine ilişkin detaylar…

        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 07:22 Güncelleme:
        Müslümanlar için büyük manevi değere sahip olan arefe günü, Kurban Bayramı öncesinde en çok araştırılan dini konular arasında yer aldı. Bayramdan bir gün önce idrak edilen arefe, dua, tövbe ve ibadetlerle geçirilen önemli zaman dilimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Özellikle hac ibadetindeki Arafat vakfesiyle bağlantılı olması nedeniyle arefe gününün manevi değeri dikkat çekiyor. Bu nedenle “Arefe günü ne anlama gelir, fazileti nedir?” soruları yoğun ilgi görüyor. İşte arefe gününün İslam’daki yeri ve önemine dair merak edilenler…

        ARİFE GÜNÜ NEDİR?

        Arefe günü, İslam dünyasında bayramdan bir gün önce idrak edilen ve manevi değeri yüksek kabul edilen özel bir gündür. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’ndan önce gelen bu gün, Müslümanlar için dua, tövbe ve ibadetle geçirilen önemli zamanlardan biri olarak görülür. Özellikle Kurban Bayramı arefesi, hac ibadetinin en önemli rükünlerinden biri olan Arafat vakfesinin gerçekleştiği gün olması nedeniyle ayrı bir önem taşır.

        ARİFE GÜNÜ FAZİLETLERİ

        Arefe günü, İslam alimlerine göre dua ve ibadetlerin kabulüne daha fazla vesile olan mübarek günlerden biri olarak kabul edilir. Hadislerde bu günün faziletine dikkat çekilmiş ve Müslümanların bu zamanı ibadetle değerlendirmesi tavsiye edilmiştir. Bu nedenle birçok kişi Arefe gününde dua etmek, tövbe etmek, Kur’an okumak ve zikir yapmak gibi ibadetlere yönelir.

        Arefe günü yapılan ibadetlerin sevabının büyük olduğuna inanılır. Bu sebeple Müslümanlar gün boyunca İhlas Suresi başta olmak üzere çeşitli sureleri okuyarak, dua ederek ve Allah’tan af dileyerek bu mübarek günü değerlendirmeye çalışır. Özellikle İhlas Suresi’nin hadislerde Kur’an’ın üçte birine denk sevap kazandırdığı ifade edildiği için Arefe günü sıkça okunması tavsiye edilen sureler arasında yer alır.

        ARİFE GÜNÜ FAZİLETLERİNE DAİR HADİSLER

        Arefe günü en faziletli dua günlerinden biridir

        Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

        “Duanın en hayırlısı Arefe günü yapılan duadır.”

        (Tirmizî, Deavât 122)

        Bu hadis nedeniyle Arefe günü Müslümanlar için dua ve tövbenin en kıymetli zamanlarından biri olarak kabul edilir.

        Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

        “Arefe günü tutulan orucun, geçmiş bir yılın ve gelecek bir yılın günahlarına kefaret olmasını Allah’tan umarım.”

        (Müslim, Sıyâm 196)

        Bu hadis, Arefe gününün bağışlanma ve arınma açısından ne kadar önemli görüldüğünü gösterir.

        Bir başka hadiste ise şöyle buyrulmuştur:

        “Allah’ın kullarını ateşten en çok azat ettiği gün Arefe günüdür.”

        (Müslim, Hac 1348)

        Bu nedenle Arefe günü tövbe etmek, dua etmek ve ibadet etmek için en kıymetli günlerden biri olarak kabul edilir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
