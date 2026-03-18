Arefe Günü noter açık mı, kapalı mı? 19 Mart Arefe Günü noterler saat kaça kadar açık?
Ramazan Bayramı bu yıl 19 Mart Arefe Günü'nden 22 Mart Pazar gününe dek sürecek. Yurttaşlar arefe günü ve bayramda noterler açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Peki, Arefe Günü noterler açık mı? İşte detaylar...
Giriş: 18.03.2026 - 19:29
1
Arife gününün yarım gün tatil olması nedeniyle birtakım sorulara cevap aranıyor. Özellikle noterde işi olan vatandaşlar "19 Mart Arefe Günü noter açık mı" sorusunu sıklıkla dile getiriyor. İşte, Arefe Günü’nde noter çalışma saati
2
AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?
Noterler 19 Mart’ta saat 12.30'dan sonra hizmet vermeyecek.
3
BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
19 Mart Perşembe arefe günü noterler öğleye kadar hizmet veriyor. Ramazan Bayramı boyunca ise noterler kapalı olacak.
Noterler bayram sonrası normal çalışma düzenlerine devam edecekler.
Noterlikler genellikle hafta içi 09:00 / 17:00 arasında hizmet verir.
