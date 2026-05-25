Arefe günü noterler açık mı? 2026 Kurban bayramı arefe günü noter kaça kadar çalışıyor?
Kurban Bayramı öncesinde araç alım satımı, vekaletname ve resmi işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar "Arefe günü noterler açık mı?" sorusunun yanıtını arıyor. 2026 Kurban Bayramı arefe gününde noterlerin çalışma saatleri ve kapanış saati belli oldu. Peki, "Arefe günü noterler açık mı? 2026 Kurban bayramı arefe günü noter kaça kadar çalışıyor?" İşte noterlerin bayram öncesi arefe günü çalışma saatleri...
Arefe gününün yaklaşmasıyla birlikte noterlerde işi olan vatandaşlar çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Özellikle araç devri, satış işlemleri ve vekalet işlemlerini son güne bırakan kişiler “Arefe günü noterler kaça kadar açık?”, “Noterler öğleden sonra çalışıyor mu?” sorularına yanıt arıyor. Resmi tatil kapsamında değerlendirilen arefe gününde noterler yarım gün mesai yapacak. İşte detaylar...
AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?
2026 Kurban Bayramı arefe gününde noterler tamamen kapalı olmayacak. Resmi uygulamaya göre arefe günü yarım gün tatil sayıldığı için noterler sabah saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. Öğleden sonra ise noterlerde işlemler durdurulacak.
2026 Arefe Günü Noterler Kaça Kadar Çalışıyor?
2026 yılında arefe günü noterlerin mesai saatlerinin sabah 09.00’da başlayıp 12.30’da sona ermesi bekleniyor. Bazı noterliklerde yoğunluğa göre işlem kabulü erken sona erebilir. Bu nedenle vatandaşların işlemlerini öğle saatinden önce tamamlamaları öneriliyor.