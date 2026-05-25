        Haberler Bilgi Gündem Arefe günü postaneler açık mı? 2026 Kurban Bayramı Arefe günü PTT kaça kadar çalışıyor ve ne zaman kapanıyor?

        Arefe günü PTT açık mı, postaneler kapalı mı? 26 Mayıs 2026 PTT çalışma saatleri

        Kurban Bayramı öncesinde işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, Arefe Günü kamu kurumlarının çalışma düzenini araştırmaya başladı. Arefe gününün yarım gün resmi tatil olması nedeniyle noterler, bankalar ve birçok kamu kurumunda mesai saatleri değişirken, PTT şubelerinin çalışma durumu da gündemde yer alıyor. Peki, 26 Mayıs Salı Arefe günü postaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte Arefe Günü PTT ve postanelerin çalışma saatlerine dair merak edilen bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 07:08 Güncelleme:
        26 Mayıs Salı gününe denk gelen Kurban Bayramı Arifesi nedeniyle kamu kurumlarının çalışma saatlerinde değişiklik yaşanırken, PTT şubelerinin mesai düzeni de merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle posta, kargo ve para gönderim işlemlerini son güne bırakan vatandaşlar, “Arefe günü PTT çalışıyor mu?” sorusuna yanıt arıyor. Bayram öncesi yoğunluğun artmasıyla birlikte postanelerin hizmet saatleri gündemdeki yerini koruyor. İşte 26 Mayıs Arefe Günü PTT ve postanelerin çalışma durumuna ilişkin merak edilen ayrıntılar…

        AREFE GÜNÜ PTT AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?

        26 Mayıs 2026 Salı günü idrak edilecek olan arefe günü, resmi tatil statüsünde olduğu için kamu kurumları öğleden sonra kapanıyor.

        26 Mayıs Salı günü Arefe olması nedeniyle PTT şubelerinin öğlen saat 12.30'a kadar açık olması, öğleden sonra ise resmi tatil kapsamında kapanması bekleniyor.

        Ancak bazı merkez şubeler veya nöbetçi hizmet noktalarında uygulama değişiklik gösterebilir. Bu nedenle işlem yapmadan önce bağlı bulunduğunuz şubenin çalışma saatlerini kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
