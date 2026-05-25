Arefe günü PTT açık mı, postaneler kapalı mı? 26 Mayıs 2026 PTT çalışma saatleri
Kurban Bayramı öncesinde işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, Arefe Günü kamu kurumlarının çalışma düzenini araştırmaya başladı. Arefe gününün yarım gün resmi tatil olması nedeniyle noterler, bankalar ve birçok kamu kurumunda mesai saatleri değişirken, PTT şubelerinin çalışma durumu da gündemde yer alıyor. Peki, 26 Mayıs Salı Arefe günü postaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte Arefe Günü PTT ve postanelerin çalışma saatlerine dair merak edilen bilgiler…
AREFE GÜNÜ PTT AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?
26 Mayıs 2026 Salı günü idrak edilecek olan arefe günü, resmi tatil statüsünde olduğu için kamu kurumları öğleden sonra kapanıyor.
26 Mayıs Salı günü Arefe olması nedeniyle PTT şubelerinin öğlen saat 12.30'a kadar açık olması, öğleden sonra ise resmi tatil kapsamında kapanması bekleniyor.
Ancak bazı merkez şubeler veya nöbetçi hizmet noktalarında uygulama değişiklik gösterebilir. Bu nedenle işlem yapmadan önce bağlı bulunduğunuz şubenin çalışma saatlerini kontrol etmeniz faydalı olacaktır.