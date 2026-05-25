Arefe Günü sağlık ocağı açık mı, kapalı mı? 26 Mayıs Arefe Günü sağlık ocağı saat kaça kadar açık?
Kurban Bayramı öncesindeki Arefe Günü'nde kamu kurumlarının çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Özellikle sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, sağlık ocakları ve hastanelerin açık olup olmayacağını merak ediyor. Arefe Günü'nün yarım gün resmi tatil olması nedeniyle aile sağlığı merkezleri, eczaneler ve hastanelerin çalışma düzeni gündemde yer alıyor. Peki, 26 Mayıs Arefe Günü sağlık ocakları hizmet verecek mi, hastaneler açık olacak mı? İşte merak edilen detaylar…
AREFE GÜNÜ SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?
Arefe günü sağlık ocakları ve hastanelerin poliklinik hizmetleri saat 12.30'a kadar hizmet verecek.
Acil servisler ise faaliyetlerine devam edecekler.
ECZANELER AREFE GÜNÜ AÇIK MI?
Arefe Günü eczaneler saat 12.30'a kadar hizmet verecekler. Sonrasında nöbetçi eczane devreye girecek.