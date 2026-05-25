Arefe Günü Orucu Tutmanın Fazileti

Arefe günü tutulan orucun faziletli olduğu belirtiliyor. Hadis-i şeriflerde arefe günü orucunun geçmiş ve gelecek yılın günahlarına kefaret olmasının umulduğu ifade ediliyor. Bu nedenle birçok Müslüman arefe gününü oruçla geçiriyor.

Arefe Günü Oruç Niyeti Nasıl Yapılır?

Arefe günü orucu için gece sahurda veya imsak öncesinde niyet edilmesi gerekiyor. Niyet şu şekilde yapılabiliyor:

“Niyet ettim Allah rızası için arefe günü orucu tutmaya.”