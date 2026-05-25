        Haberler Bilgi Gündem Arefe günü sahur ne zaman ve saat kaçta? Arefe günü orucu sahur vakti ve saati (26 Mayıs 2026)

        Arefe günü orucu sahur vakti ve saati: Arefe günü sahur ne zaman ve saat kaçta?

        Kurban Bayramı öncesinde arefe günü oruç tutacak vatandaşlar sahur saatlerini araştırmaya başladı. Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Arefe günü orucu tutacak vatandaşların imsak vaktinden önce sahurlarını tamamlaması gerekiyor. İmsak saatiyle birlikte oruç başlamış oluyor. "Arefe günü sahur ne zaman?", "İmsak vakti saat kaçta?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte 26 Mayıs 2026 arefe günü sahur vakti...

        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 07:27 Güncelleme:
        İslam aleminde büyük öneme sahip günlerden biri olan arefe gününde oruç tutmak isteyenler, sahur vakitlerini gündemine aldı. “Arefe günü sahur saat kaçta bitecek?” ve “İmsak vakti ne zaman?” soruları Kurban Bayramı öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile birlikte il il sahur saatleri belli oldu. İşte detaylar...

        AREFE GÜNÜ SAHUR SAAT KAÇTA?

        2026 yılında Kurban Bayramı arefe günü 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Arefe günü orucu tutacak vatandaşların imsak vaktinden önce sahurlarını tamamlaması gerekiyor. İmsak saatiyle birlikte oruç başlamış oluyor.

        26 Mayıs 2026 Arefe Günü İmsak ve Sahur Saatleri

        İl il değişiklik gösteren sahur vakitleri nedeniyle vatandaşların bulundukları ilin imsak saatini takip etmeleri gerekiyor. Büyükşehirlerde tahmini sahur saatleri şu şekilde:

        İstanbul: İmsak yaklaşık 03.38

        Ankara: İmsak yaklaşık 03.30

        İzmir: İmsak yaklaşık 04.01

        Arefe Günü Orucu Tutmanın Fazileti

        Arefe günü tutulan orucun faziletli olduğu belirtiliyor. Hadis-i şeriflerde arefe günü orucunun geçmiş ve gelecek yılın günahlarına kefaret olmasının umulduğu ifade ediliyor. Bu nedenle birçok Müslüman arefe gününü oruçla geçiriyor.

        Arefe Günü Oruç Niyeti Nasıl Yapılır?

        Arefe günü orucu için gece sahurda veya imsak öncesinde niyet edilmesi gerekiyor. Niyet şu şekilde yapılabiliyor:

        “Niyet ettim Allah rızası için arefe günü orucu tutmaya.”

        Sahurda Nelere Dikkat Edilmeli?

        Uzmanlar, uzun süre susuz kalmamak için sahurda bol su tüketilmesini öneriyor. Ayrıca ağır ve tuzlu yiyecekler yerine tok tutan hafif besinlerin tercih edilmesi tavsiye ediliyor.

        Arefe Günü İbadetleri

        Arefe gününde oruç dışında dua etmek, Kur’an okumak, istiğfar çekmek ve sadaka vermek de tavsiye edilen ibadetler arasında yer alıyor. Müslümanlar bu mübarek günü ibadet ve manevi hazırlıklarla değerlendirmeye çalışıyor.

        Valilikten Emniyete tahliye talimatı

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Bilgi Üniversitesi'ni kapatma kararı iptal edildi
