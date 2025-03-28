Arefe günü ve bayramda borsa açık mı? Ramazan Bayramı'nda Borsa İstanbul'da işlem yapılabilecek mi?
Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken, arefe günü ve bayramda borsanın çalışma durumu gündemdeki yerini aldı. 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek Ramazan Bayramı'nda kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek. Bu kapsamda Ramazan Bayramı süresinde Borsa İstanbul'da alış-satış işlemi gerçekleştirmeyi düşünen yatımrımcılar, "Arefe günü ve bayramda borsa açık mı? Ramazan Bayramı'nda Borsa İstanbul'da işlem yapılabilecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...
Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ramazan Bayramı için hazırlıklar sürerken, Borsa İstanbul'un (BİST) bayramda açık olup olmayacağına yönelik araştırmalara başladı. 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek Ramazan Bayramı'nda kamu kurumu çalışanları 9 günlük idari izinli sayılacak. Peki, "Arefe günü ve bayramda borsa açık mı? Ramazan Bayramı'nda Borsa İstanbul'da işlem yapılabilecek mi?" İşte konuya ilişkin ayrıntılar...
AREFE GÜNÜ VE RAMAZAN BAYRAMI'NDA BORSA AÇIK MI?
Ramazan Bayramı’nda 29 Mart Cumartesi arefe günü, 29 Mart Cumartesi arefe günü 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günleri borsa kapalı olacak ve işlem yapılamayacak.
BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?
Borsa İstanbul Ramazan Bayramı’nın sona ermesinin ardından açılacak. Borsa İstanbul 2 Nisan Çarşamba gününden itibaren işlemler devam edecek ve açık olacak.