AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Bayram arifesi, resmi tatiller kanununa göre yarım gün tatil sayılıyor. Bu yüzden eczaneler de o gün yarım gün çalışacak. Öğleden sonra nöbetçi eczane sistemine göre çalışılacak.

29 Mart Cumartesi (Arife) günü eczaneler, 09.00-13.00 saatleri arası açık olacak, 13.00 sonrası ise sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.