        Arefe günü yapılacak sünnetler nelerdir? Arefe günü yerine getirilebilecek sünnet ibadetler

        Arefe günü yapılacak sünnetler: Bayram öncesi Arefe günü yapılacak sünnetler

        Kurban Bayramı'nın habercisi olan arefe günü, İslam dünyasında büyük bir manevi değere sahiptir. Bayramdan bir gün önce idrak edilen bu özel gün, ibadetlerin artırıldığı, duaların kabulüne vesile olarak görülen zaman dilimlerinden biridir. Müslümanlar, arefe gününü en verimli şekilde geçirmek için sünnet olan ibadetleri ve tavsiye edilen amelleri araştırıyor. İşte arefe günü yapılması önerilen sünnetler ve ibadetler…

        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 07:24 Güncelleme:
        Arefe günü yapılacak sünnetler

        Kurban Bayramı’nın habercisi olan arefe günü, İslam dünyasında büyük bir manevi değere sahiptir. Bayramdan bir gün önce idrak edilen bu özel gün, ibadetlerin artırıldığı, duaların kabulüne vesile olarak görülen zaman dilimlerinden biridir. Müslümanlar, arefe gününü en verimli şekilde geçirmek için sünnet olan ibadetleri ve tavsiye edilen amelleri araştırıyor. İşte arefe günü yapılması önerilen sünnetler ve ibadetler…

        AREFE GÜNÜ YAPILACAK SÜNNETLER

        Arefe gününü ibadetle geçirmek isteyenler için öne çıkan sünnet ve tavsiyeler şu şekilde sıralanır:

        1. Oruç Tutmak

        Arefe günü oruç tutmak en faziletli ibadetlerden biridir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek bir yılın günahlarına kefaret olacağını müjdelemiştir (hacda olanlar hariç).

        2. Bol Bol Dua Etmek

        Arefe günü, duaların en çok kabul edildiği zamanlardan biri olarak kabul edilir. Özellikle öğle ile akşam arasında yapılan duaların makbul olduğuna inanılır. Bu nedenle gün boyunca Allah’tan af ve bağışlanma dilemek tavsiye edilir.

        3. Tövbe ve İstiğfar

        Günahlardan arınmak için samimi bir şekilde tövbe etmek ve sık sık istiğfar getirmek, arefe gününün en önemli sünnetlerindendir.

        4. Zikir ve Tesbihat

        “Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber” gibi tesbihatların yanı sıra tevhid zikri olan “La ilahe illallah”ı sıkça tekrar etmek bu günde önerilen ibadetler arasındadır.

        5. Sadaka Vermek

        İhtiyaç sahiplerine yardım etmek, arefe gününün bereketini artıran önemli amellerden biridir. Küçük de olsa verilen sadakaların sevabı büyüktür.

        6. Kur’an-ı Kerim Okumak

        Arefe günü Kur’an okumak, anlamını düşünmek ve hayatımıza uygulamaya çalışmak da yapılması tavsiye edilen ibadetler arasında yer alır.

        7. Akraba ve Büyükleri Ziyaret Etmek

        Bayram öncesinde kırgınlıkları gidermek, aile büyüklerini ziyaret etmek ve gönül almak da arefe gününün manevi ruhuna uygun davranışlardandır.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
