Arıcılığın tarım alanlarının vazgeçilmezi olduğuna işaret eden Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kovan desteğinin 10 liradan 15 liraya çıkarılmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.
Şahin, 5 yıldır desteklerde artış olmadığını anımsatarak, "Desteklerin artırılması için her yıl rapor hazırlayıp sunuyorduk. Kovan başına verilen 10 liralık desteğin 15 liraya yükseltilmesi üreticileri memnun etti. Yaklaşık 6 milyon kovan desteklerden faydalanıyor. Türkiye'de arıcıların yaklaşık yüzde 75'i 'gezginci' olarak arıcılık yapıyorlar. Gezginci arıcılarımıza da mazot desteği verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.
Şahin, balın yanı sıra polen, arı sütü, propolis, arı ekmeği gibi ürünler için de işletmelerin kurulması ve desteklenmesi gerektiğini bildirdi.
Sağlıklı arı yetiştirmek için arıcıların ihtiyacı olan ilaçların fiyatlarının yüksek olduğuna dikkati çeken Şahin, bu ilaçların yılın belli dönemlerinde TAB aracılığıyla daha ucuza arıcılara sunulmasıyla maliyetlerin azaltılacağını dile getirdi.
Şahin, Türkiye'de arı üretim alanlarının artırılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Türkiye, yılda 40 bin ton çam balı üretiyor. Çam balı üretim alanlarımızda artış olmadı. Bal üretim alanlarını artırabilirsek yılda 100 bin ton çam balı ihraç eden bir ülke olabiliriz. Çiçek balı alanlarını korursak, çiçek balı ihraç edecek konuma geliriz. Kestane, akasya ormanları oluşturursak üretimde tavan yaparız."
BAL ÜRETİMİ AZALDI
Türkiye'de kovan sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,5 artarak 8 milyon 108 bin 424'e ulaştı. Bal üretimi ise aynı dönemde yüzde 5,7 azalışla 107 bin 920 tona geriledi. Söz konusu dönemde bal mumu üretimi yüzde 11,2 düşerek 3 bin 987 ton olarak kayıtlara geçti.
Son 5 yıllık bal ve bal mumu üretimi ile kovan sayısı verileri şöyle:
|Kovan sayısı
|Bal üretimi (ton)
|Bal mumu üretimi (ton)
|2014
|7.082.732
|103.525
|4.053
|2015
|7.748.287
|108.128
|4.756
|2016
|7.900.364
|105.727
|4.440
|2017
|7.991.072
|114.471
|4.488
|2018
|8.108.424
|107.920
|3.987
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